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Зеркала без льда: простой способ избежать обледенения

0:59
Авто

Водители, которые оставляют свои машины на улице ночью, нередко сталкиваются с обледенением наружных зеркал заднего вида. Такая неприятность возникает после дождей, сменившихся ночными заморозками.

Зеркало автомобиля
Фото: unsplash.com by Jake weirick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало автомобиля

Лёд на зеркалах можно убрать, например, обрызгав их тёплой водой. Другой вариант — поставить автомобиль на закрытую стоянку, где при положительных температурах лёд растает сам.

Однако лучший способ — предотвратить образование льда. Есть простой лайфхак, который поможет сохранить зеркала чистыми.

Как защитить зеркала от льда

Если есть риск заморозков, перед наступлением ночи накройте наружные зеркала полиэтиленовыми пакетами. Для фиксации используйте канцелярские резинки.

Утром просто снимите пакеты, и зеркала останутся чистыми, без следов ледяной корки. Этот простой метод позволяет сэкономить время и избежать лишних хлопот.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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