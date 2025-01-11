Секреты экономного вождения: меньше топлива, больше выгоды

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономить на топливе можно, не прибегая к рискам использования горючего низкого качества. Достаточно соблюдать несколько правил управления автомобилем, и расход бензина или дизеля может существенно сократиться — вплоть до 40%.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Как экономить топливо: простые советы

Поддерживайте оптимальную скорость

На загородной трассе наименьший расход топлива достигается при скорости 70-80 км/ч. Соблюдение этого режима может сократить затраты на треть. Используйте "щит" впереди едущего грузовика

При дальней поездке можно снизить расход топлива, используя грузовой автомобиль в качестве аэродинамического щита. Это уменьшает сопротивление воздуха. Однако важно соблюдать безопасную дистанцию. Уберите лишние вещи из багажника

Чем меньше вес автомобиля, тем меньше топлива требуется. Удалив из багажника тяжёлые предметы и ненужный багаж, вы можете сократить расход горючего на 7-8%. Контролируйте давление в шинах

Низкое давление в шинах увеличивает расход топлива. Регулярно проверяйте состояние шин и поддерживайте оптимальный уровень давления. Закрывайте окна

Открытые окна ухудшают аэродинамику автомобиля, что увеличивает расход топлива. Однако включение кондиционера — тоже не лучший вариант для экономии. Если температура позволяет, лучше не открывать окна и не включать кондиционер.

Соблюдение этих простых правил поможет значительно снизить расходы на топливо и сделает ваши поездки более экономичными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

