Скрип дверей: простое решение за пять минут

Скрип дверей может раздражать любого водителя, независимо от того, является ли его автомобиль бюджетным или люксовым. Причина этого неприятного звука кроется в ухудшении состояния ограничителя (фиксатора) двери, и с такой проблемой сталкиваются владельцы машин любого ценового сегмента.
Со временем ограничитель теряет заводскую смазку, накапливает грязь, пыль и может подвергаться воздействию воды. Эти факторы и становятся причиной скрипа.
Многие автовладельцы ошибочно используют для смазки солидол или WD-40. Однако такие средства могут ухудшить состояние детали, приводя к её неправильной работе и плохой фиксации двери.
Правильное решение — использовать брусковое мыло с нейтральным pH, например, детское. Этот метод простой, недорогой и эффективный.
Вся процедура займёт не более пяти минут, а мыльная плёнка устранит скрип и обеспечит долгосрочный эффект.
Мыло создаёт тонкую защитную плёнку, которая не только устраняет неприятный звук, но и защищает ограничитель от загрязнений и износа. Это простой и эффективный способ решения проблемы, который превзойдёт даже самые смелые ожидания.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.