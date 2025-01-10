Три важные вещи, которые нельзя забывать на заправке

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Ошибки на автозаправочной станции периодически допускают даже опытные водители. Забыв выполнить одно из важных действий, можно попасть в неприятную ситуацию. Вот три вещи, о которых нельзя забывать во время заправки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Что нельзя упускать из виду на заправке

Определить сторону бензобака

Подъезжая к колонке, убедитесь, что вы подъехали правильной стороной. Некоторые водители, особенно в арендованных автомобилях, забывают, где находится крышка бензобака. Подсказка: на приборной панели возле значка колонки обычно есть стрелочка, указывающая на нужную сторону. Проверьте её заранее, чтобы избежать неудобств. Закрыть окна и двери

При выходе из автомобиля, чтобы вставить заправочный пистолет и оплатить топливо, не забудьте закрыть окна и двери. Лучше сразу поставить машину на сигнализацию. Это защитит вас от краж, которые могут произойти, пока вы заняты заправкой. Извлечь заправочный пистолет

После заправки обязательно верните пистолет на место на колонке. Забыв это сделать, вы рискуете повредить как оборудование заправки, так и свой автомобиль. Такое недоразумение может обернуться неприятными финансовыми последствиями.

Эти простые, но важные действия помогут избежать ошибок на заправке и сохранить время, деньги и нервы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

