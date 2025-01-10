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Лайфхак для автовладельцев: избавляемся от вмятин

1:23
Авто

Появление вмятины на кузове автомобиля — это неприятность, с которой может столкнуться каждый автовладелец. Причиной может быть не только ДТП, но и случайное попадание предмета, например, камня или футбольного мяча.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

На первый взгляд, единственный способ устранить повреждение — это обратиться в автосервис, но существует простой способ убрать вмятину самостоятельно, сэкономив деньги и время.

Как убрать вмятину с помощью пластиковой бутылки

  1. Подготовка крышки
    Снимите крышку с пластиковой бутылки и обработайте её наждачной бумагой, чтобы верхняя поверхность стала гладкой.
  2. Подготовка бутылки
    Верните крышку на бутылку, а затем нанесите немного термоклея на обработанную поверхность крышки.
  3. Применение к кузову
    Прижмите крышку бутылки с клеем к вмятине на кузове автомобиля и дождитесь, пока клей полностью застынет.
  4. Удаление вмятины
    Резко дёрните бутылку назад. Благодаря этому простому действию вмятина должна исчезнуть.
  5. Удаление остатков клея
    На кузове останутся следы застывшего клея. Их легко убрать с помощью этилового спирта.

Этот простой лайфхак позволяет быстро и без значительных затрат устранить мелкие повреждения на автомобиле, вернув ему прежний вид.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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