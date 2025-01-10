Лайфхак для автовладельцев: избавляемся от вмятин

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Появление вмятины на кузове автомобиля — это неприятность, с которой может столкнуться каждый автовладелец. Причиной может быть не только ДТП, но и случайное попадание предмета, например, камня или футбольного мяча.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

На первый взгляд, единственный способ устранить повреждение — это обратиться в автосервис, но существует простой способ убрать вмятину самостоятельно, сэкономив деньги и время.

Как убрать вмятину с помощью пластиковой бутылки

Подготовка крышки

Снимите крышку с пластиковой бутылки и обработайте её наждачной бумагой, чтобы верхняя поверхность стала гладкой. Подготовка бутылки

Верните крышку на бутылку, а затем нанесите немного термоклея на обработанную поверхность крышки. Применение к кузову

Прижмите крышку бутылки с клеем к вмятине на кузове автомобиля и дождитесь, пока клей полностью застынет. Удаление вмятины

Резко дёрните бутылку назад. Благодаря этому простому действию вмятина должна исчезнуть. Удаление остатков клея

На кузове останутся следы застывшего клея. Их легко убрать с помощью этилового спирта.

Этот простой лайфхак позволяет быстро и без значительных затрат устранить мелкие повреждения на автомобиле, вернув ему прежний вид.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

