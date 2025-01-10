Лайфхак для автовладельцев: избавляемся от вмятин

Появление вмятины на кузове автомобиля — это неприятность, с которой может столкнуться каждый автовладелец. Причиной может быть не только ДТП, но и случайное попадание предмета, например, камня или футбольного мяча.
На первый взгляд, единственный способ устранить повреждение — это обратиться в автосервис, но существует простой способ убрать вмятину самостоятельно, сэкономив деньги и время.
Этот простой лайфхак позволяет быстро и без значительных затрат устранить мелкие повреждения на автомобиле, вернув ему прежний вид.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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