Простой способ наполнить салон свежим ароматом

Некоторые водители используют деревянную прищепку на решётке вентиляции автомобиля для создания приятного аромата в салоне. Этот простой лайфхак позволяет устранить неприятные запахи и заменить их на свежий, натуральный аромат.
Секрет в использовании эфирных масел. Чтобы прищепка стала источником аромата:
Потоки воздуха из вентиляции будут распространять приятный запах по всему салону, превращая прищепку в удобный и недорогой освежитель.
Этот способ работает только с деревянными прищепками, так как дерево впитывает масло и постепенно выделяет его аромат. Пластиковые прищепки не подходят: масло просто останется на их поверхности и может соскользнуть.
Этот простой и эффективный лайфхак поможет сделать атмосферу в машине более уютной и приятной.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.