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Простой лайфхак для свежего воздуха в автомобиле

1:08
Авто

Опытные водители знают, что использованный чайный пакетик можно использовать повторно, особенно для устранения неприятных запахов в салоне автомобиля. Однако важно соблюдать несколько правил, чтобы этот простой способ действительно сработал.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Как использовать чайный пакетик в машине

Главное правило — чайный пакетик должен быть полностью высушен. Если положить его в салон ещё мокрым, это только усугубит проблему и может стать причиной появления плесени.

После того как пакетик высох, разместите его на пассажирском сиденье или под лобовым стеклом. Он начнёт впитывать неприятные запахи, делая воздух в салоне чище.

Если чайный пакетик содержит ароматические добавки, он не только устранит запахи, но и наполнит салон приятным ароматом.

Дополнительный совет: если есть возможность, лучше использовать новый чайный пакетик, который ещё не заливался кипятком — он будет работать эффективнее.

Этот простой и доступный способ освежить воздух в машине понравится тем, кто ценит натуральные и недорогие решения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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