Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей

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Сегодня на дорогах жесты между водителями используются реже, чем раньше, ведь современные автомобилисты часто полагаются на навигаторы и другие цифровые технологии. Однако жесты остаются важным инструментом общения на трассе, особенно в ситуациях, требующих оперативной реакции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель

Шесть жестов, которые помогут водителям на дороге

Ладонь

Простое поднятие ладони предупреждает об опасности впереди — например, о яме или засаде ДПС. Ладонь с растопыренными пальцами

Такой жест конкретизирует, что впереди находится засада ДПС. Иногда водители сопровождают этот сигнал миганием аварийных огней. Вращение ладони или пальца по кругу

Указывает на то, что у вашего автомобиля может быть спущено колесо. Движение ладонью вверх-вниз

Предупреждает, что у машины не закрыт багажник или дверь. Кулак

Сигнал о том, что между парными колёсами грузового автомобиля застрял камень, который может вылететь и повредить другие машины. Сжимающийся и разжимающийся кулак

Указывает на проблемы с освещением автомобиля, например, неработающие фары или габаритные огни.

Жесты — это простой и эффективный способ помочь друг другу на дороге. Их использование повышает безопасность и способствует взаимопониманию между водителями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

