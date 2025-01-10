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Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей

1:26
Авто

Сегодня на дорогах жесты между водителями используются реже, чем раньше, ведь современные автомобилисты часто полагаются на навигаторы и другие цифровые технологии. Однако жесты остаются важным инструментом общения на трассе, особенно в ситуациях, требующих оперативной реакции.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Шесть жестов, которые помогут водителям на дороге

  1. Ладонь
    Простое поднятие ладони предупреждает об опасности впереди — например, о яме или засаде ДПС.
  2. Ладонь с растопыренными пальцами
    Такой жест конкретизирует, что впереди находится засада ДПС. Иногда водители сопровождают этот сигнал миганием аварийных огней.
  3. Вращение ладони или пальца по кругу
    Указывает на то, что у вашего автомобиля может быть спущено колесо.
  4. Движение ладонью вверх-вниз
    Предупреждает, что у машины не закрыт багажник или дверь.
  5. Кулак
    Сигнал о том, что между парными колёсами грузового автомобиля застрял камень, который может вылететь и повредить другие машины.
  6. Сжимающийся и разжимающийся кулак
    Указывает на проблемы с освещением автомобиля, например, неработающие фары или габаритные огни.

Жесты — это простой и эффективный способ помочь друг другу на дороге. Их использование повышает безопасность и способствует взаимопониманию между водителями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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