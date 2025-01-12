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Китайский автогигант Geely ставит амбициозные цели

2:21
Авто

Китайская компания Geely Holding Group поставила амбициозную цель: увеличить годовые продажи автомобилей до 5 миллионов единиц к 2027 году. Это на 79% больше по сравнению с результатами 2023 года, когда было продано 2,79 миллиона автомобилей.

Geely Monjaro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Стратегия достижения целей

Консолидация брендов

Geely планирует сосредоточить свои усилия на двух ключевых подразделениях:

  • Geely Auto для массового сегмента.
  • Zeekr Technology для премиум-класса.

Улучшение эффективности

Компании намерены усилить координацию в исследованиях и разработках, уделяя особое внимание архитектуре автомобилей, автономному вождению, интеллектуальным системам и аккумуляторным технологиям. Это позволит избежать дублирования расходов и повысить эффективность.

Развитие гибридных технологий

Geely продолжит инвестировать в автомобили с двигателями внутреннего сгорания, включая гибридные модели, чтобы поддерживать прибыльность и удовлетворять спрос на традиционные силовые установки.

Присутствие в России

Доля рынка

В 2024 году китайские бренды заняли 60% рынка новых автомобилей в России, что отражает их укрепляющиеся позиции.

Бренд Jidu

Совместный проект Geely и IT-гиганта Baidu - бренд Jidu - представлен в России. Дебютная модель, электрический кроссовер Jidu 01, оснащён двумя электромоторами мощностью 544 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Расширение производственных мощностей

Завод в Казахстане

Geely запустит производство на заводе Orbis Manufacturing в Алматы, Казахстан. С мощностью 80 тысяч автомобилей в год предприятие начнёт работу в 2027 году и укрепит позиции компании на рынках СНГ.

Таким образом, Geely стремится значительно расширить своё присутствие на глобальном рынке, включая Россию, за счёт консолидации брендов, внедрения современных технологий и увеличения производственных мощностей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Geely Automobile Holdings Limited — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге.

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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