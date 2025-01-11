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Конкурент Tesla Model S: новый Afeela 1 от Sony и Honda

1:52
Авто

Sony и Honda представили премиальный электроседан Afeela 1, выпуск которого намечен на 2026 год. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Afeela 1 Origin (от $89 900) и Afeela 1 Signature (от $102 900). Обе версии включают трёхлетнюю подписку на продвинутые функции помощи водителю (уровень 2+) и персонального ассистента на базе искусственного интеллекта.

Afeela 1
Фото: Own work by Syced, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Afeela 1

Технические характеристики

  • Мощность: 482 л. с.
  • Запас хода: около 300 миль (480 км) по оценке EPA.
  • Автопилот: 40 сенсоров (камеры, радары, LiDAR), обеспечивающих функции автономного вождения уровня 2+ с возможностью апгрейда до уровня 3.

Технологические особенности

  • Мультимедиа: Интеграция технологий Sony, включая панорамный экран, объёмный звук и системы дополненной реальности.
  • Искусственный интеллект: Персональный ассистент для взаимодействия с водителем и пассажирами.

Производство и продажи

  • Производство: Организовано на заводах Honda в Огайо, США.
  • Рынки сбыта: США, Европа, Япония.
  • Предзаказы: Доступны для жителей Калифорнии с депозитом $200. Поставки версии Signature начнутся в 2026 году, а Origin — в 2027 году.

Конкуренция

Afeela 1 позиционируется как конкурент премиальных электромобилей, таких как Tesla Model S и Lucid Air.

Этот электроседан объединяет опыт Honda в инженерии и технологические инновации Sony, предлагая современный автомобиль с передовыми функциями и высокой производительностью.

Уточнения

Honda Motor Co. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Sony Group Corporation — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио. 

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Lucid Motors — американский производитель электромобилей созданный в 2007 году в Калифорнийском Ньюарке, наиболее известный седаном премиум-класса электромобилем Lucid Air.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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