Конкурент Tesla Model S: новый Afeela 1 от Sony и Honda

Sony и Honda представили премиальный электроседан Afeela 1, выпуск которого намечен на 2026 год. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Afeela 1 Origin (от $89 900) и Afeela 1 Signature (от $102 900). Обе версии включают трёхлетнюю подписку на продвинутые функции помощи водителю (уровень 2+) и персонального ассистента на базе искусственного интеллекта.
Afeela 1 позиционируется как конкурент премиальных электромобилей, таких как Tesla Model S и Lucid Air.
Этот электроседан объединяет опыт Honda в инженерии и технологические инновации Sony, предлагая современный автомобиль с передовыми функциями и высокой производительностью.
Honda Motor Co. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.
Sony Group Corporation — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио.
Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
Lucid Motors — американский производитель электромобилей созданный в 2007 году в Калифорнийском Ньюарке, наиболее известный седаном премиум-класса электромобилем Lucid Air.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.