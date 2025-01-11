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Почему западные журналисты обсуждают Lada Niva Sport

1:27
Авто

Lada Niva Sport, оснащённая 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью около 118 л. с., стала объектом внимания западных автомобильных изданий.

Lada Niva
Фото: Own work by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva

Американский портал CarScoops отметил прирост мощности по сравнению с базовой версией, однако с лёгкой иронией оценил её скоростные возможности. Журналисты подчеркнули, что, несмотря на улучшения, Niva Sport сохраняет свой классический внедорожный характер.

Французское издание L'Argus сосредоточилось на истории модели, отметив, что мощность автомобиля выросла почти вдвое по сравнению с оригинальной "Нивой". При этом они обратили внимание на относительную простоту технического оснащения, а также на внешние изменения, напоминающие раллийную версию, участвовавшую в гонках "Шёлковый путь".

В России Lada Niva Sport выпускается ограниченными партиями. По состоянию на октябрь 2024 года запуск серийного производства был запланирован на конец года. Ожидается, что стоимость этой модификации будет выше стандартной версии и приблизится к 2 миллионам рублей.

Эта уникальная версия внедорожника вызывает интерес как среди российских, так и зарубежных автолюбителей, сочетая классический дизайн с улучшенными техническими характеристиками.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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