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Как понять, что время продавать авто пришло

1:31
Авто

Со временем любой автомобиль начинает приносить больше хлопот, чем пользы. Если вовремя не продать машину, она может превратиться в обузу, избавиться от которой будет непросто. Чтобы этого избежать, важно знать, когда приходит время расстаться с транспортным средством. Признаки, что пора продавать автомобиль:

Автомобиль "Чайка"
Фото: flickr.com by Музей техники Вадима Задорожного, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Автомобиль "Чайка"

Состояние двигателя

Если у машины турбированный двигатель, стоит быть особенно внимательным. Такой мотор имеет ограниченный ресурс, который часто сокращается при агрессивной манере вождения. Когда пробег приближается к отметке в 100 тысяч километров, лучше задуматься о продаже.

Атмосферный двигатель тоже не вечен. Если вы заметили снижение мощности или странный выхлоп, возможно, придётся потратиться на капитальный ремонт. Это ещё один повод задуматься о смене автомобиля.

Коробка передач и трансмиссия

После 100 тысяч километров пробега часто выходит из строя коробка передач или полноприводная трансмиссия. Эти проблемы могут стать дорогостоящими в ремонте.

Ржавчина на кузове

Появление ржавчины на кузове — явный сигнал, что машина теряет свою привлекательность и техническую надёжность. Избавляться от коррозии нужно сразу, но если она становится серьёзной, стоит задуматься о продаже. Продажа автомобиля в нужный момент позволит избежать лишних затрат и хлопот, а также сохранить его стоимость на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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