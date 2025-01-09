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Правильное отражение в зеркалах — безопасность на дороге

1:21
Авто

Многие начинающие водители недооценивают важность правильной настройки наружных зеркал заднего вида. Между тем, неверная регулировка приводит к появлению слепых зон и значительно усложняет управление автомобилем. Чтобы вождение не стало источником стресса, важно избежать распространённых ошибок при настройке зеркал. Основные ошибки при настройке боковых зеркал:

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Неправильное расположение линии горизонта

Линия горизонта должна находиться примерно в середине бокового зеркала. Если она расположена слишком высоко или низко, водитель теряет возможность правильно оценивать обстановку на дороге.

Отражается передняя ручка

В зеркале должна быть видна только ручка задней двери вашего автомобиля, а крыло машины должно занимать около 20% отражения. Если в зеркале отражается и передняя ручка, это говорит о неправильной настройке.

Отражается только дорога

Если в зеркале видна только дорога, это создаёт дополнительные слепые зоны. Обязательно убедитесь, что часть автомобиля остаётся в поле зрения.

Правильная настройка зеркал — это залог безопасности и комфорта за рулём. Регулярно проверяйте их положение, чтобы избежать ошибок и минимизировать риск аварийных ситуаций.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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