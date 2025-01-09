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Усталость не победит: секреты бодрости для водителей

1:42
Авто

Водитель за рулём должен быть бодрым и сосредоточенным, ведь усталость и сонливость значительно повышают риск аварий. Однако в реальности многим приходится садиться за руль в состоянии усталости, что опасно как для самого автомобилиста, так и для окружающих. К счастью, есть несколько простых способов быстро прогнать сонливость и вернуть бодрость. Эффективные способы взбодриться за рулём:

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Лимон

Кофе — популярный выбор для борьбы с усталостью, но он не всегда под рукой. Зато кусочек лимона, положенный под язык, быстро поможет взбодриться. Через пару минут вы почувствуете прилив энергии.

Мочка уха

Если лимона нет, можно попробовать надавить на мочку уха. Сильно сдавите нижнюю часть ушной раковины двумя пальцами. Этот простой метод стимулирует бодрость.

Переносица

Если предыдущий способ не сработал, зажмите переносицу. Лёгкое давление на этот участок также может помочь избавиться от сонливости.

Свежий воздух

Проветривание салона автомобиля — ещё один действенный способ. Поток свежего воздуха быстро приведёт вас в тонус.

Разговоры и пение

Во время долгой поездки однообразный пейзаж за окном может усыплять. Чтобы этого избежать, начните разговор с пассажирами или спойте любимую песню. Главное — не отвлекаться от дороги.

Что делать, если ничего не помогает

Если ни один из советов не помог, а глаза закрываются сами собой, садиться за руль категорически нельзя. Безопасность всегда важнее любых обстоятельств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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