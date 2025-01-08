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Водители Нью-Йорка придумывают хитрые способы скрыть номерные знаки от дорожных камер

3:11
Авто

Некоторые водители в Нью-Йорке начали использовать оригинальные и максимально простые способы маскировки автомобильных номеров. Цель таких манипуляций — избежать недавно введенного налога на пробки, вызвавшего массовое недовольство горожан, сообщает nypost.com.

Номерные знаки автомобилей: как их скрывают водители
Фото: nypost. com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Номерные знаки автомобилей: как их скрывают водители

DIY-трюки для обхода камер

Журналисты заметили несколько автомобилей, на которых номера были слегка изменены. Особенно часто такие ухищрения встречались на новых или дорогих машинах. Визуально это напоминает давно существующую проблему так называемых "призрачных номеров", из-за которых городской бюджет теряет сотни миллионов долларов ежегодно.

Простейший метод — это изменение или маскировка одной цифры или буквы. Например, на одной машине букву L закрасили белой краской, чтобы она сливалась с фоном номера. На другой номер был нанесен слой серой краски, скрывающий часть символов. Подобные изменения сложно заметить патрульным, но они делают номер практически нечитаемым для камер.

Новые методы обхода камер

Некоторые номера были намеренно согнуты или покрыты белыми полосами краски, проходящими через все символы. Это затрудняет распознавание номеров камерами, установленными для считывания номеров при въезде в зоны с налогом на пробки.

Также встречались номера, обработанные прозрачным гелем, который делает их нечитаемыми как для камер, так и для человеческого глаза. При вспышке камеры такой слой создаёт эффект преломления, что делает фиксацию номера ещё более сложной.

Особо изобретательные водители используют хитроумные технологии, такие как специальные устройства для вращения номеров, которые можно активировать нажатием кнопки. Эти устройства напоминают гаджеты из фильмов о Джеймсе Бонде.

Реакция властей

Член городского совета Бронкса Освальд Фелиз заявил, что проблема фальшивых и замаскированных номеров в Нью-Йорке носит массовый характер. Он также отметил, что введение нового налога только усугубит ситуацию: "Если водители уже используют 'призрачные номера', чтобы нарушать правила, представьте, как они станут действовать, чтобы не платить налог на пробки".

На пресс-конференции губернатор Кэти Хокул прокомментировала ситуацию. Она заверила, что первые дни работы новой системы сбора данных не будут показательными. "Мы будем анализировать все данные: время реагирования экстренных служб, продолжительность поездок и многое другое", — пообещала она. Губернатор также отметила, что данные будут доступны для общественности уже на этой неделе.

Почему проблема требует решения?

Маскировка номеров — не только способ уклонения от уплаты налогов, но и реальная угроза безопасности. Такие автомобилисты избегают штрафов за превышение скорости и проезд на красный свет, что создаёт риск для других участников дорожного движения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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