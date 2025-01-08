Этот двигатель в форме пончика на выставке CES 2025 может изменить будущее электромобилей

Будущее электромобилей: революция от Donut Lab

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Будущее электромобилей может претерпеть радикальные изменения благодаря компании Donut Lab, создателю первого в мире мотора, встроенного в колесо.

Фото: Donut Lab is licensed under public domain Двигатель автомобиля от Donut Lab

На CES 2025 Donut Lab представила второе поколение своих встроенных моторов. Эти устройства обещают высокую мощность, впечатляющий крутящий момент и минимальный вес. Их уникальная конструкция включает в себя большой центральный вырез, что также повлияло на название компании.

Преимущества новой технологии

Электромобили сегодня во многом повторяют архитектуру автомобилей с ДВС: двигатель находится внутри кузова и соединён с колёсами через трансмиссию. Donut Lab предлагает разместить моторы прямо в колесах, что открывает новые возможности:

Освобождение пространства в салоне — больше места для пассажиров, груза или дополнительных батарей. Снижение веса — 21-дюймовый мотор весит всего 40 кг, что в три раза меньше стандартных приводных систем. Экономия в производстве — моторы на 50% дешевле в изготовлении, благодаря упрощённой конструкции, сокращающей количество деталей на 120 позиций.

Технические характеристики

Моторы второго поколения Donut Lab обеспечивают:

Мощность до 630 кВт (845 л.с.) ,

, Крутящий момент 4 300 Н·м на колесо,

на колесо, Вес 40 кг.

Проблемы и перспективы

Хотя технология выглядит перспективной, есть и трудности:

Увеличение неподрессоренной массы. Дополнительные 40 кг на колесо могут ухудшить управляемость, комфорт и эффективность торможения.

Дополнительные 40 кг на колесо могут ухудшить управляемость, комфорт и эффективность торможения. Ротационная масса. Она сложнее в управлении, что может повлиять на производительность и комфорт.

Будущее применения

Помимо легковых автомобилей, Donut Lab планирует использовать эту технологию в других сферах: