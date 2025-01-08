Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Артриты, артрозы и даже болезни крови: на что указывает боль в суставах
Эффективные методы прочистки слива в ванной: секреты, которые знают только опытные хозяйки
Россия вошла в десятку основных торговых партнёров Бразилии
Секретный ингредиент, который делает супы вкуснее
Тайны Старого царства: в Саккаре найдена гробница королевского врача
Как следить за изменениями фигуры: простые советы для замеров
Как хранить красную икру, чтобы она не испортилась
Великие озера и горячая точка: неожиданная связь из глубин времени

Этот двигатель в форме пончика на выставке CES 2025 может изменить будущее электромобилей

Будущее электромобилей: революция от Donut Lab
2:20
Авто

Будущее электромобилей может претерпеть радикальные изменения благодаря компании Donut Lab, создателю первого в мире мотора, встроенного в колесо.

Двигатель автомобиля от Donut Lab
Фото: Donut Lab is licensed under public domain
Двигатель автомобиля от Donut Lab

На CES 2025 Donut Lab представила второе поколение своих встроенных моторов. Эти устройства обещают высокую мощность, впечатляющий крутящий момент и минимальный вес. Их уникальная конструкция включает в себя большой центральный вырез, что также повлияло на название компании.

Преимущества новой технологии

Электромобили сегодня во многом повторяют архитектуру автомобилей с ДВС: двигатель находится внутри кузова и соединён с колёсами через трансмиссию. Donut Lab предлагает разместить моторы прямо в колесах, что открывает новые возможности:

  1. Освобождение пространства в салоне — больше места для пассажиров, груза или дополнительных батарей.
  2. Снижение веса — 21-дюймовый мотор весит всего 40 кг, что в три раза меньше стандартных приводных систем.
  3. Экономия в производстве — моторы на 50% дешевле в изготовлении, благодаря упрощённой конструкции, сокращающей количество деталей на 120 позиций.

Технические характеристики

Моторы второго поколения Donut Lab обеспечивают:

  • Мощность до 630 кВт (845 л.с.),
  • Крутящий момент 4 300 Н·м на колесо,
  • Вес 40 кг.

Проблемы и перспективы

Хотя технология выглядит перспективной, есть и трудности:

  • Увеличение неподрессоренной массы. Дополнительные 40 кг на колесо могут ухудшить управляемость, комфорт и эффективность торможения.
  • Ротационная масса. Она сложнее в управлении, что может повлиять на производительность и комфорт.

Будущее применения

Помимо легковых автомобилей, Donut Lab планирует использовать эту технологию в других сферах:

  • Грузовики: версии моторов для грузовиков обеспечивают до 3 000 Н·м.
  • Мотоциклы: уже используются в серийных моделях.
  • Скутеры и дроны: компактные моторы для небольших транспортных средств.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Домашние животные
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой
Экономика и бизнес
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Последние материалы
Как следить за изменениями фигуры: простые советы для замеров
Как хранить красную икру, чтобы она не испортилась
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева
Великие озера и горячая точка: неожиданная связь из глубин времени
Россия возобновила на рекордно низком уровне поставки обогащённого урана в США
Ошибки водителей на неровностях: как избежать дорогостоящего ремонта
Трещины на пятках? Узнай, как быстро избавиться от проблемы
Не любите убираться? Эти советы помогут вам быстро привести дом в порядок
Снижаем риск инсульта на 66 процентов, просто меняя образ жизни
Секрет молодости: 7 привычек людей, которые не стареют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.