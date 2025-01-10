Как правильно мыть машину зимой, чтобы не примерзли двери

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Многие водители сомневаются, стоит ли мыть автомобиль зимой: дороги меньше загрязнены пылью, а холодная погода может привести к примерзанию дверей. Однако автоэксперт Ярослав Кукарин утверждает, что зимняя мойка необходима для сохранения автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Почему важна мойка зимой

Зимой на дорогах используются соли и реагенты, которые могут оседать на кузове, в скрытых полостях и других частях автомобиля. Эти вещества вызывают:

Коррозию кузова ;

; Повреждения металлических деталей.

Даже если машина выглядит чистой, эксперт рекомендует мыть её раз в 2–3 недели для предотвращения накопления вредных веществ.

Особенности зимней мойки

Подготовка автомобиля:

Дайте машине согреться до температуры около +10 градусов перед началом мойки.

Проверяйте уплотнители на дверях и обрабатывайте их силиконовым спреем.

Этапы мойки:

Начинайте с холодной воды.

Используйте автохимию для удаления реагентов.

Завершайте мойку тёплой водой.

После мойки:

Продуть замки и личинки, чтобы избежать замерзания воды.

Удалить лед и грязь из скрытых полостей: порогов, ниши запасного колеса и задней части под багажником.

Лучшее время для мойки

Тёплые дни: Мойка в морозные дни повышает риск примерзания.

Мойка в морозные дни повышает риск примерзания. Перед похолоданием: Запланируйте мойку, если ожидается значительное понижение температуры.

Запланируйте мойку, если ожидается значительное понижение температуры. Тёплые места: После мойки лучше оставить машину в гараже или на подземной парковке.

Польза от регулярной мойки

Соблюдение этих правил поможет продлить срок службы автомобиля, предотвратить коррозию и сохранить его внешний вид.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

