Многие водители сомневаются, стоит ли мыть автомобиль зимой: дороги меньше загрязнены пылью, а холодная погода может привести к примерзанию дверей. Однако автоэксперт Ярослав Кукарин утверждает, что зимняя мойка необходима для сохранения автомобиля.
Зимой на дорогах используются соли и реагенты, которые могут оседать на кузове, в скрытых полостях и других частях автомобиля. Эти вещества вызывают:
Даже если машина выглядит чистой, эксперт рекомендует мыть её раз в 2–3 недели для предотвращения накопления вредных веществ.
Подготовка автомобиля:
Этапы мойки:
После мойки:
Соблюдение этих правил поможет продлить срок службы автомобиля, предотвратить коррозию и сохранить его внешний вид.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.