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Как правильно мыть машину зимой, чтобы не примерзли двери

1:49
Авто

Многие водители сомневаются, стоит ли мыть автомобиль зимой: дороги меньше загрязнены пылью, а холодная погода может привести к примерзанию дверей. Однако автоэксперт Ярослав Кукарин утверждает, что зимняя мойка необходима для сохранения автомобиля.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Почему важна мойка зимой

Зимой на дорогах используются соли и реагенты, которые могут оседать на кузове, в скрытых полостях и других частях автомобиля. Эти вещества вызывают:

  • Коррозию кузова;
  • Повреждения металлических деталей.

Даже если машина выглядит чистой, эксперт рекомендует мыть её раз в 2–3 недели для предотвращения накопления вредных веществ.

Особенности зимней мойки

Подготовка автомобиля:

  • Дайте машине согреться до температуры около +10 градусов перед началом мойки.
  • Проверяйте уплотнители на дверях и обрабатывайте их силиконовым спреем.

Этапы мойки:

  • Начинайте с холодной воды.
  • Используйте автохимию для удаления реагентов.
  • Завершайте мойку тёплой водой.

После мойки:

  • Продуть замки и личинки, чтобы избежать замерзания воды.
  • Удалить лед и грязь из скрытых полостей: порогов, ниши запасного колеса и задней части под багажником.

Лучшее время для мойки

  • Тёплые дни: Мойка в морозные дни повышает риск примерзания.
  • Перед похолоданием: Запланируйте мойку, если ожидается значительное понижение температуры.
  • Тёплые места: После мойки лучше оставить машину в гараже или на подземной парковке.

Польза от регулярной мойки

Соблюдение этих правил поможет продлить срок службы автомобиля, предотвратить коррозию и сохранить его внешний вид.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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