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Как выбрать надежный автомобиль: пять шагов, которые сэкономят ваши деньги

2:32
Авто

Приобретение автомобиля — серьёзный шаг, требующий внимательного подхода. Эксперты СберАвто выделили пять важных аспектов, которые помогут вам выбрать надежное транспортное средство по оптимальной цене.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

1. Осмотр кузова и салона

Кузов — визитная карточка автомобиля. Для его оценки:

  • Проверьте ровность зазоров между элементами кузова.
  • Убедитесь в отсутствии люфтов в дверных ручках и рычаге переключения передач.
  • Осмотрите кузов на наличие ржавчины, сколов и других повреждений.

Состояние салона тоже важно: потертости или повреждения могут указать на интенсивное использование автомобиля.

2. Проверка электроники и систем

Современные автомобили насыщены электроникой. Для её проверки:

  • Убедитесь в исправности климат-контроля, аудиосистемы, освещения и сенсорных панелей.
  • Проверьте отсутствие ошибок на дисплее и скорость реакции системы.
  • Обратите внимание на корректную работу всех функций.

Неисправности в электронике могут быть дорогостоящими в ремонте, поэтому уделите этой части особое внимание.

3. Изучение истории и отзывов

Перед покупкой:

  • Изучите историю модели: надежность двигателя, трансмиссии и других агрегатов.
  • Ознакомьтесь с отзывами владельцев на форумах и специализированных сайтах.
  • Обратите внимание на частоту и стоимость устранения типичных неисправностей.

Эти данные помогут понять, насколько авто соответствует вашим ожиданиям.

4. Тест-драйв в разных условиях

Не ограничивайтесь ровным асфальтом:

  • Протестируйте авто на гравийке, грунтовке и других покрытиях.
  • Проверьте шумоизоляцию, управляемость, наличие вибраций и посторонних звуков.
  • Оцените поведение авто в поворотах и при торможении.

Это поможет понять, насколько автомобиль подходит для реальных дорожных условий.

5. Оценка комфорта и эргономики

Мелочи имеют значение:

  • Проверьте удобство посадки и регулировки сидений.
  • Убедитесь в удобстве ручек, обзорности и расположении органов управления.
  • Учитывайте такие параметры, как клиренс, особенно для российских дорог.

Комфортные мелочи повлияют на ваше удовольствие от ежедневной эксплуатации автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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