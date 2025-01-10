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Как избежать трещин на стекле при зимнем прогреве машины

2:14
Авто

Обледенение стекол изнутри — проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты зимой. Причины могут быть скрыты глубже, чем кажется, и неправильные методы разморозки могут только усугубить ситуацию. Эксперты рассказали, как избежать этой неприятности и правильно размораживать стекло.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Причины обледенения изнутри

Образование наледи на внутренней стороне стекол может быть вызвано:

  • Забитыми вентиляционными каналами. Нарушенная циркуляция воздуха увеличивает влажность в салоне.
  • Неисправной системой отопления. Недостаточный обогрев способствует образованию конденсата.
  • Старым салонным фильтром. Загрязнённый фильтр не пропускает воздух, что создает идеальные условия для обледенения.

Если игнорировать эти причины, ситуация может усугубляться, особенно при сильных морозах.

Чего нельзя делать при разморозке стекла

Эксперты предупреждают о методах, которые могут повредить стекло:

  1. Нельзя лить горячую воду. Резкий перепад температуры может привести к трещинам.
  2. Не направляйте максимальный обдув сразу после запуска двигателя. Это создаёт локальный перегрев и увеличивает риск повреждения стекла.
  3. Не используйте фен. Неправильное тепловое воздействие также может вызвать трещины.

Как правильно разморозить стекло

Для безопасного размораживания используйте:

  • Специальные составы. "Антилед" или "размораживатель" эффективно убирают наледь.
  • Плавный прогрев. Дайте двигателю немного поработать, чтобы стекло нагревалось равномерно.

Как предотвратить обледенение

Снизьте влажность в салоне:

  • Отряхивайте обувь перед посадкой в машину.
  • Удаляйте снег и воду с ковриков после каждой поездки.
  • Не оставляйте в салоне мокрые предметы, такие как щётки со снегом.

Проверяйте состояние систем:

  • Убедитесь, что вентиляционные каналы чисты.
  • Регулярно меняйте салонный фильтр.
  • Проверьте исправность системы отопления.

Эти простые советы помогут избежать образования конденсата и наледи на стеклах.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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