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Форсунки перестали работать? Это первые признаки серьёзных проблем

1:59
Авто

Многие автовладельцы считают, что заправки топливом достаточно для нормальной работы автомобиля. Но как только появляются подергивания при ускорении или другие неполадки, становится ясно, что проблема глубже. Эксперты объясняют, как загрязнения форсунок и клапанов могут привести к серьёзным повреждениям двигателя.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Как загрязнения влияют на двигатель

Со временем на клапанах и форсунках скапливаются отложения, которые вызывают:

  1. Нарушение работы клапанов. Загрязнения приводят к утечкам или неправильной герметизации, что ухудшает работу двигателя.
  2. Проблемы с распылением топлива. Форсунки, покрытые осадком, перестают равномерно распылять топливо, что может вызвать детонацию.
  3. Повреждения цилиндров. Неправильная работа системы подачи топлива увеличивает риск износа цилиндропоршневой группы.

Если эти проблемы игнорировать, можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом двигателя.

Почему возникают загрязнения

Основная причина — использование низкокачественного топлива. При его сгорании выделяются вещества, которые оседают в виде грязи на форсунках и клапанах. Со временем это приводит к критическим сбоям в работе двигателя.

Как избежать проблем

  1. Регулярная чистка двигателя. Эксперты рекомендуют проводить ультразвуковую чистку каждые 60 000 километров. Этот метод удаляет даже самые сложные загрязнения.
  2. Использование топливных добавок. Современные средства автохимии предотвращают накопление грязи и продлевают срок службы форсунок и клапанов.
  3. Качественное топливо. Заправляйте автомобиль только на проверенных АЗС, чтобы избежать излишних загрязнений.

Эти меры помогут поддерживать двигатель в идеальном состоянии и избежать дорогостоящих ремонтов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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