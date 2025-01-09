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Дефицит запчастей: как российские автолюбители справляются с новой реальностью

2:20
Авто

Владельцы автомобилей в России сталкиваются с новой реальностью: ремонт машины стал не только дорогим, но и невероятно долгим. Дефицит запчастей и рост цен на компоненты заставляют пересматривать привычные подходы к обслуживанию.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Ожидание запчастей: от недель до месяцев

Детали для сложных узлов, таких как моторы и трансмиссии, становятся недоступными даже для популярных брендов: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche, а также китайских марок Geely, Changan, FAW и других. Ожидание необходимых компонентов теперь занимает не недели, а месяцы.

Владельцы автомобилей вынуждены мириться с длительными сроками ремонта, что особенно остро сказывается на машинах премиальных марок и китайского производства.

Тренд на ремонт вместо замены

Долгое время официальные сервисы придерживались европейского подхода: повреждённые узлы заменяли целиком, игнорируя возможность их ремонта. Однако дефицит запчастей изменил эту тенденцию:

  • Ремонт вместо замены. Владельцы всё чаще прибегают к восстановлению повреждённых деталей.
  • Рост популярности независимых сервисов. Автовладельцы обращаются к мастерам, готовым работать с ремонтными технологиями.

Этот тренд возрождает давно забытые методы восстановления, но не всегда обеспечивает качество, сравнимое с заменой деталей.

Чем это грозит владельцам

  1. Длительное ожидание. Некоторые запчасти приходится ждать до полугода, что делает автомобиль временно непригодным к эксплуатации.
  2. Увеличение затрат. Восстановление повреждённых узлов часто требует дополнительных ресурсов, повышая общую стоимость ремонта.
  3. Нестабильное качество. Ремонт деталей не всегда гарантирует долгий срок службы.

Как сократить риски

  1. Обращайтесь к проверенным сервисам. Независимые мастера с хорошей репутацией могут предложить качественный ремонт.
  2. Планируйте обслуживание заранее. Ожидание деталей лучше учитывать до наступления критической поломки.
  3. Используйте аналоги. В случае дефицита оригинальных запчастей рассмотрите качественные заменители.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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