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Оклейка машины пленкой: чем грозит несоответствие цвета в документах

2:11
Авто

Использование бронепленки для защиты автомобиля или изменения его внешнего вида становится все более популярным среди автовладельцев. Однако возникает важный вопрос: нужно ли обновлять ПТС и СТС после таких модификаций? Разберем, что говорят правила и чем грозят нарушения.

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

Изменение цвета: обязательно ли обновлять документы

Законодательство не дает однозначного ответа. Некоторые юристы утверждают, что если пленка полностью меняет цвет автомобиля, необходимо внести изменения в документы. Аргумент: базовый цвет авто перестает соответствовать указанному в ПТС.

Однако есть и другая точка зрения: пленка не является покраской, а значит, базовый цвет машины остается прежним. В таких случаях обновление данных в ПТС и СТС не требуется.

Из-за этой неопределенности вопрос вызывает споры, и единого мнения среди юристов пока нет.

Штрафы за несоответствие цвета

Если цвет автомобиля отличается от указанного в документах, инспектор ГАИ может оштрафовать водителя, ссылаясь на статью 12.1 КоАП. Возможные штрафы:

  • 500–2000 рублей — за нарушение правил регистрации.
  • До 500 рублей — за управление транспортным средством с несоответствующими данными.

Размер штрафа зависит от статьи, которую применит инспектор.

Что делать, если наложен штраф

Если водитель не согласен с решением инспектора, он может оспорить штраф в суде. Однако судебный процесс может занять много времени и потребовать значительных усилий.

Советы для автовладельцев

  1. Проконсультируйтесь с юристом. Это поможет оценить ваши шансы избежать штрафов.
  2. Сохраняйте документы на пленку. Они могут подтвердить, что базовый цвет автомобиля не изменялся.
  3. Изучите правила в вашем регионе. Подход к таким ситуациям может различаться.

Эти простые меры помогут избежать неприятностей и штрафов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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