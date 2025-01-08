Годами не меняли антифриз? Узнайте, что грозит вашему двигателю

Многие автовладельцы считают, что антифриз не требует замены, но такая беспечность может привести к серьезным проблемам с автомобилем. Эксперты объясняют, почему регулярная замена охлаждающей жидкости — залог надежной работы двигателя и всей системы охлаждения.
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антифриз
Зачем нужен антифриз
Антифриз выполняет важные функции:
Предотвращает перегрев и замерзание системы;
Защищает от коррозии;
Снижает риск образования пены;
Помогает обнаруживать утечки благодаря яркому цвету.
Состав антифриза включает воду, этиленгликоль или пропиленгликоль, а также присадки, которые со временем теряют свои свойства.
Срок службы антифриза
Срок замены охлаждающей жидкости зависит от рекомендаций автопроизводителя:
GM, Mazda, Renault, Volkswagen: антифриз рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Mercedes: замена каждые 5 лет.
BMW, Mitsubishi: замена каждые 4 года.
Некоторые автомобили требуют замены жидкости через 75 000-250 000 км пробега.
Эти сроки нельзя игнорировать, так как со временем антифриз утрачивает защитные свойства.
Что происходит при игнорировании замены
Коррозия: из-за разрушения присадок металлические части начинают ржаветь.
Осадки: в узких каналах системы накапливается налет, замедляющий циркуляцию жидкости.
Перегрев: повышается риск выхода из строя термостата, помпы или радиатора.
Один из первых признаков изношенного антифриза — жидкость темно-коричневого цвета с черным осадком. В этом случае требуется полная промывка системы и замена жидкости.
Как выбрать антифриз
При выборе охлаждающей жидкости обратите внимание на:
Класс: G12 и G13 подходят для современных автомобилей благодаря долговечности и устойчивости.
Температурный предел: жидкости, выдерживающие до -50 °C, идеальны для холодных регионов.
Следование рекомендациям производителя автомобиля и правильный выбор антифриза обеспечат надежную работу системы охлаждения и защитят двигатель от поломок.
Уточнения
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.