Годами не меняли антифриз? Узнайте, что грозит вашему двигателю

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Многие автовладельцы считают, что антифриз не требует замены, но такая беспечность может привести к серьезным проблемам с автомобилем. Эксперты объясняют, почему регулярная замена охлаждающей жидкости — залог надежной работы двигателя и всей системы охлаждения.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Зачем нужен антифриз

Антифриз выполняет важные функции:

Предотвращает перегрев и замерзание системы;

Защищает от коррозии;

Снижает риск образования пены;

Помогает обнаруживать утечки благодаря яркому цвету.

Состав антифриза включает воду, этиленгликоль или пропиленгликоль, а также присадки, которые со временем теряют свои свойства.

Срок службы антифриза

Срок замены охлаждающей жидкости зависит от рекомендаций автопроизводителя:

GM, Mazda, Renault, Volkswagen : антифриз рассчитан на весь срок службы автомобиля.

: антифриз рассчитан на весь срок службы автомобиля. Mercedes : замена каждые 5 лет.

: замена каждые 5 лет. BMW, Mitsubishi : замена каждые 4 года.

: замена каждые 4 года. Некоторые автомобили требуют замены жидкости через 75 000-250 000 км пробега.

Эти сроки нельзя игнорировать, так как со временем антифриз утрачивает защитные свойства.

Что происходит при игнорировании замены

Коррозия : из-за разрушения присадок металлические части начинают ржаветь.

: из-за разрушения присадок металлические части начинают ржаветь. Осадки : в узких каналах системы накапливается налет, замедляющий циркуляцию жидкости.

: в узких каналах системы накапливается налет, замедляющий циркуляцию жидкости. Перегрев: повышается риск выхода из строя термостата, помпы или радиатора.

Один из первых признаков изношенного антифриза — жидкость темно-коричневого цвета с черным осадком. В этом случае требуется полная промывка системы и замена жидкости.

Как выбрать антифриз

При выборе охлаждающей жидкости обратите внимание на:

Класс : G12 и G13 подходят для современных автомобилей благодаря долговечности и устойчивости.

: G12 и G13 подходят для современных автомобилей благодаря долговечности и устойчивости. Температурный предел: жидкости, выдерживающие до -50 °C, идеальны для холодных регионов.

Следование рекомендациям производителя автомобиля и правильный выбор антифриза обеспечат надежную работу системы охлаждения и защитят двигатель от поломок.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

