Камеры и их возможности: за сколько метров они фиксируют нарушения ПДД

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Количество дорожных камер на отечественных дорогах растет с каждым годом. Эти устройства становятся неотъемлемой частью контроля за соблюдением правил дорожного движения. Инспектор ГАИ раскрыл, на каком расстоянии современные комплексы фото- и видеофиксации способны зафиксировать нарушения, и это действительно полезная информация для каждого водителя.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Какие нарушения видят камеры

Современные камеры фиксируют гораздо больше, чем проезд на красный свет или превышение скорости. Их функционал включает:

Выявление непристегнутых водителей;

Нарушения на пешеходных переходах;

Проезд стоп-линий;

Пересечение сплошной линии.

Однако, несмотря на широкие возможности, лидером среди фиксируемых нарушений остается превышение скорости.

Расстояние фиксации: от 80 до 350 метров

Каждая камера имеет свои технические характеристики, определяющие дальность обнаружения нарушений:

Камеры "Арена" и "Крис" : фиксируют нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров.

: фиксируют нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров. Камеры "Кордон" и "Кречет" : их диапазон — от 100 до 150 метров.

: их диапазон — от 100 до 150 метров. "Стрелка": самая мощная система, способная зафиксировать нарушения на дистанции от 200 до 350 метров.

Устройства фиксируют нарушения как с передней, так и с задней стороны транспортного средства, что делает их особенно эффективными.

Что делать водителям

Чтобы избежать штрафов, важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует учитывать, что современные камеры предоставляют небольшой шанс на исправление ошибки: на дальних дистанциях еще есть возможность скорректировать поведение.

Знание особенностей работы систем фиксации поможет избежать нежелательных ситуаций и сохранить деньги.