Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось

Прошедший год принес очередные изменения в правила дорожного движения, касающиеся круговых перекрестков. Это уже четвертая реформа за последние десять лет, однако она, вместо упрощения проезда, вызвала путаницу среди водителей.
По словам инспектора ГАИ, теперь знак 4.3 "Круговое движение" потерял прежнее значение. Водители стали ориентироваться на знаки приоритета, разметку и светофоры, практически игнорируя этот указатель. Причина в том, что новые правила установили преимущество в зависимости от главной дороги, а не от самого кольца.
Ранее схема была проста: въезжающий на кольцо водитель обязан был уступить тому, кто уже на нем находится. Теперь ситуация сложнее:
ГИБДД отмечает, что круговые перекрестки остаются местами повышенной аварийной опасности. Непривычность новых правил приводит к недоразумениям среди водителей, что увеличивает вероятность ДТП. Особенно опасна путаница в знаках и разметке, когда автомобилисты не уверены в своих действиях.
Чтобы избежать неприятных ситуаций:
Эти простые рекомендации помогут снизить риски на дорогах.
Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение - перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального "острова" в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.
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