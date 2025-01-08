Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось

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Прошедший год принес очередные изменения в правила дорожного движения, касающиеся круговых перекрестков. Это уже четвертая реформа за последние десять лет, однако она, вместо упрощения проезда, вызвала путаницу среди водителей.

Фото: Wikipedia by Сунђер_Боб_Коцкалоне, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круговой перекресток

Почему знак 4.3 больше не играет ключевую роль

По словам инспектора ГАИ, теперь знак 4.3 "Круговое движение" потерял прежнее значение. Водители стали ориентироваться на знаки приоритета, разметку и светофоры, практически игнорируя этот указатель. Причина в том, что новые правила установили преимущество в зависимости от главной дороги, а не от самого кольца.

Как изменился порядок движения

Ранее схема была проста: въезжающий на кольцо водитель обязан был уступить тому, кто уже на нем находится. Теперь ситуация сложнее:

Если водитель подъезжает к кольцу по главной дороге, он имеет право проезда, если знаки приоритета не говорят об обратном.

Если кольцо обозначено как главная дорога, то преимущество остается у автомобилей, движущихся по кругу, а въезжающим придется уступать.

Риски новых правил

ГИБДД отмечает, что круговые перекрестки остаются местами повышенной аварийной опасности. Непривычность новых правил приводит к недоразумениям среди водителей, что увеличивает вероятность ДТП. Особенно опасна путаница в знаках и разметке, когда автомобилисты не уверены в своих действиях.

Что нужно знать водителям

Чтобы избежать неприятных ситуаций:

Внимательно изучайте знаки приоритета при подъезде к кольцу. Не ориентируйтесь только на знак 4.3 "Круговое движение". Учитывайте, что главная дорога может быть как на кольце, так и за его пределами. Будьте готовы уступить, если приоритет определяется знаками.

Эти простые рекомендации помогут снизить риски на дорогах.

Уточнения

Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение - перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального "острова" в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.

