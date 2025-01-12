Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша рассада "горит"? Найдены две основные причины
Как поливать алоэ, чтобы избежать гниения корней
Нежность и сладость: три сорта моркови, которые стоит посадить
Этот приём макияжа поможет скрыть возраст
Булочки с корицей за 35 минут: рецепт с секретом
Почему нельзя спать с мокрыми волосами: объяснение дерматолога
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет
Улыбчивый миллионер Николай Василенко рассказал, почему сначала не хотел вести блог
Заливайте бак правильно: избегаем утечек и повреждений

Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать

1:53
Авто

Аккумулятор — сердце автомобиля. Но что делать, если он начинает подводить раньше срока? В этой статье разберёмся с главными причинами быстрого выхода АКБ из строя.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Почему аккумулятор выходит из строя

  • Неправильная зарядка. Частая перезарядка или недостаточная зарядка нарушают работу аккумулятора. Это может происходить из-за неисправного генератора или несоответствующего зарядного устройства.
  • Температурные перепады. Экстремальный холод или жара ускоряют износ батареи, особенно если автомобиль хранится на улице.
  • Постоянные короткие поездки. АКБ не успевает полностью зарядиться, если двигатель запускается слишком часто, а расстояния между остановками малы.

Основные ошибки автовладельцев

  • Игнорирование технического обслуживания. Отсутствие проверки уровня электролита или слабый контроль напряжения могут значительно сократить срок службы батареи.
  • Использование неподходящей батареи. Установка аккумулятора с несоответствующими параметрами приводит к перегрузке системы.
  • Дополнительное оборудование. Постоянное использование мощных аудиосистем или других энергоёмких устройств создаёт повышенную нагрузку на АКБ.

"Научился выключать всё электрооборудование перед запуском двигателя. Это помогает снизить нагрузку на аккумулятор, и он работает дольше", — поделился один из водителей.

Как продлить срок службы АКБ

  • Регулярно проверяйте состояние батареи.
  • Заряжайте аккумулятор полностью перед наступлением зимы.
  • Избегайте перегрузок, связанных с дополнительным оборудованием.

Своевременное внимание к этим деталям поможет вам избежать лишних трат на замену АКБ и сохранить автомобиль в рабочем состоянии.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты
Еда и рецепты
Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты Аудио 
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
Еда и рецепты
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
На рынке труда России спрос на сотрудников с высшим образованием увеличился на 19%
Туристка из Рыбинска рассказала об удививших её особенностях образа жизни японцев
Как сделать бульон идеально прозрачным: два простых способа
Светиться, строится, долго стоит — в России улучшили люминисцентный бетон
Пять удивительных гаджетов для поддержания здоровья: как технологии помогают ЗОЖевцам
Полив рисовой водой: главные правила, чтобы не навредить растениям
Ошибка многих владельцев: зачем оставлять свет для животных
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.