Рассказываем, как предотвратить налипание снега на подкрылки зимой

Зимние поездки на автомобиле часто омрачаются налипанием снега на подкрылки и брызговики. Эта проблема не только портит внешний вид автомобиля, но и может привести к снижению управляемости, особенно если снег успевает замерзнуть. Однако существуют способы, которые помогут минимизировать эту неприятность.
Налипание снега связано с его особенностями: при соприкосновении с теплом или влажностью он быстро превращается в лёд. Наиболее уязвимы для этого эффекта места около колёсных арок, где происходит постоянное движение и нагрев от тормозных систем.
Один из водителей поделился: "Использую обычный силиконовый спрей. Наношу на подкрылки перед поездкой, и снег действительно меньше пристаёт. Очень удобно!"
Попробуйте эти советы и забудьте о налипшем снегу, который создаёт проблемы на зимних дорогах.
Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.