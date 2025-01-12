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Рассказываем, как предотвратить налипание снега на подкрылки зимой

1:55
Авто

Зимние поездки на автомобиле часто омрачаются налипанием снега на подкрылки и брызговики. Эта проблема не только портит внешний вид автомобиля, но и может привести к снижению управляемости, особенно если снег успевает замерзнуть. Однако существуют способы, которые помогут минимизировать эту неприятность.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Почему снег налипает

Налипание снега связано с его особенностями: при соприкосновении с теплом или влажностью он быстро превращается в лёд. Наиболее уязвимы для этого эффекта места около колёсных арок, где происходит постоянное движение и нагрев от тормозных систем.

Как избежать налипания

  1. Смазочные составы. Использование силиконовой смазки или специальных антиадгезионных средств предотвращает прилипание снега. Эти составы создают защитный слой, отталкивающий влагу.
  2. Тёплая обработка. Нанесение состава на прогретую поверхность повышает эффективность защиты. Важно очистить подкрылки и брызговики от старого снега и грязи перед обработкой.
  3. Механическая чистка. Если снег уже налип, используйте щётку или скребок, чтобы удалить его. Не стоит применять агрессивные инструменты, чтобы не повредить покрытие.

Советы для профилактики

  • Регулярно мойте автомобиль, особенно после снежных поездок.
  • Обрабатывайте уязвимые места хотя бы раз в две недели.
  • Убедитесь, что средства для защиты подходят для вашего типа покрытия.

Один из водителей поделился: "Использую обычный силиконовый спрей. Наношу на подкрылки перед поездкой, и снег действительно меньше пристаёт. Очень удобно!"

Попробуйте эти советы и забудьте о налипшем снегу, который создаёт проблемы на зимних дорогах.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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