Руль заклинило на дороге: полезные советы, которые помогут не растеряться в критической ситуации

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Ситуация, когда руль автомобиля становится неподвижным, может застать врасплох. Разберёмся, почему это происходит и как решить проблему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Основные причины поломки

Руль может перестать крутиться по нескольким причинам. Самая распространённая — отказ рулевого усилителя. Если в вашем авто установлен гидроусилитель, проблема может быть связана с утечкой масла или выходом из строя насоса. В случае электрического усилителя виновником становится неисправность в системе электроники.

Также стоит проверить рулевой механизм. Износ или повреждение деталей может заблокировать движение руля. Ещё одна возможная причина — заклинивание подшипников рулевой колонки.

Как поступить в экстренной ситуации

Если руль внезапно перестал вращаться на ходу, главное — не паниковать.

Постарайтесь снизить скорость и остановиться на обочине. Включите аварийные сигналы, чтобы предупредить других водителей. Осмотрите систему рулевого управления на предмет видимых повреждений или утечек.

Когда стоит обращаться к специалистам

Не пытайтесь ремонтировать сложные узлы самостоятельно, если вы не обладаете достаточным опытом. Обратитесь в сервисный центр для диагностики. Специалисты быстро выявят причину поломки и предложат варианты ремонта.

Как избежать проблемы

Для профилактики проверяйте состояние рулевого управления при каждом ТО. Контролируйте уровень масла в гидроусилителе и обращайте внимание на посторонние звуки во время поворотов руля.

Помните, что рулевое управление — один из важнейших узлов автомобиля. Регулярное обслуживание позволит избежать неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

