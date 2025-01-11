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Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель

1:37
Авто

Как проверить качество моторного масла в реальных условиях? Один из лучших способов — испытания в такси, где двигатель работает на пределе возможностей. Именно такой тест провели для оценки долговечности масла в суровых условиях городского цикла.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Почему такси

Такси — идеальная лаборатория для тестов. Машины проходят сотни километров в день, часто работают в пробках, где двигатель испытывает экстремальные нагрузки. Эти условия помогают понять, насколько масло сохраняет свои свойства при длительном использовании.

Как проходил тест

Для эксперимента было выбрано масло известного бренда, которое залили в несколько автомобилей таксопарка. После 15 тысяч километров пробега специалисты исследовали состояние двигателя. Они проверяли износ деталей, степень загрязнения масла и наличие отложений.

Результаты впечатляют

По итогам теста оказалось, что масло успешно выдерживает нагрузки. Двигатели оставались в хорошем состоянии, без критических повреждений или серьёзного износа. Это подтвердило, что выбранный продукт подходит для эксплуатации в тяжёлых условиях.

Чему это учит

Испытания показали, что качественное масло действительно защищает двигатель даже в самых сложных режимах работы. Вывод прост: выбор масла напрямую влияет на ресурс двигателя.

Чтобы двигатель вашего автомобиля прослужил дольше, стоит обращать внимание не только на рекомендации производителя, но и на реальные испытания продукции.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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