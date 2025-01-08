Неожиданный способ придать блеск авто без затрат

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Придать блеск лакокрасочному покрытию авто можно с помощью неожиданного средства — кондиционера для волос. Простая процедура не только улучшит внешний вид машины, но и сделает её менее подверженной загрязнению.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака в машине

Как использовать кондиционер

Разбавьте кондиционер водой в пропорции 1:2. Нанесите смесь на поверхность авто чистой тканью. Через несколько минут тщательно смойте водой.

Результат — блестящая поверхность, которая отталкивает грязь.

Почему это работает

Основным компонентом кондиционера является ланолин — вещество, которое придаёт блеск различным поверхностям. Использование такого средства вместо дорогих автомобильных полиролей позволяет экономить без ущерба для результата.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

