Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как легко обновить старое зеркало и вдохнуть в него новую жизнь
Растения, которых стоит избегать рядом с яблонями: советы для дачников
Как помочь при отравлении алкоголем: советы, которые спасают жизни
Жизнь на грани — этот вид морской звезды выбирает выброшенные бутылки Heineken
Работать не за деньги: самые оригинальные вакансии в Тасмании
Не бойтесь красить: инструкции по покраске автомобиля для всех
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Оманские туристы открывают для себя новые направления в России
Домашние средства от перхоти, которые действительно работают

Неожиданный способ придать блеск авто без затрат

0:48
Авто

Придать блеск лакокрасочному покрытию авто можно с помощью неожиданного средства — кондиционера для волос. Простая процедура не только улучшит внешний вид машины, но и сделает её менее подверженной загрязнению.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Как использовать кондиционер

  1. Разбавьте кондиционер водой в пропорции 1:2.
  2. Нанесите смесь на поверхность авто чистой тканью.
  3. Через несколько минут тщательно смойте водой.

Результат — блестящая поверхность, которая отталкивает грязь.

Почему это работает

Основным компонентом кондиционера является ланолин — вещество, которое придаёт блеск различным поверхностям. Использование такого средства вместо дорогих автомобильных полиролей позволяет экономить без ущерба для результата.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто
Авто
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Последние материалы
Жидкость из консервов: как её использовать для вкусных блюд
Неожиданный способ придать блеск авто без затрат
Полив растений: что полезного скрывает вода от варки яиц?
Можно ли использовать лекарства после открытия упаковки
Симоньян сообщила, что её муж впал в кому после клинической смерти
Научный взгляд — кофе до обеда оказался полезнее
Бельё будет невероятно мягким: просто засыпьте это средство в стиральную машину
Неочевидные секреты правильного нанесения лосьона для тела
Почему ваша собака ест землю: стоит ли беспокоиться
Простая тренировка для сильного пресса: займёт всего 10 минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.