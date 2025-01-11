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Обледенелая дорога больше не страшна: всё о цепях для машины

2:03
Авто

Как сделать поездки зимой безопаснее, не тратя деньги на замену резины? Цепи противоскольжения — надежное решение, которое подходит не только для ледяных дорог. Они помогают в сложных условиях и иногда даже превосходят шипованные шины. Однако, прежде чем устанавливать цепи, важно знать несколько ключевых моментов.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Универсальность использования

Цепи эффективны не только на льду. Они пригодятся на заснеженных подъёмах, в грязи или даже на мокрой траве. Особенно это важно для тех, кто часто ездит по загородным дорогам.

Не для каждого авто

Перед покупкой убедитесь, что ваши колёса подходят для установки цепей. У некоторых автомобилей слишком мало места между колесом и кузовом, и цепи могут повредить машину.

Простота установки — миф

Установить цепи не так просто, как может показаться. Лучше заранее потренироваться в спокойных условиях, чтобы потом не оказаться в сложной ситуации на трассе.

Скорость — враг цепей

Цепи ограничивают скорость движения: чаще всего не более 50 км/ч. Это важно учитывать, чтобы избежать их поломки или повреждения автомобиля.

Цепи портят дороги

Использование цепей на чистом асфальте приводит к износу покрытия и самого изделия. Старайтесь снимать их, когда дороги очищены.

Разновидности цепей

Металлические цепи — классический вариант, обеспечивающий максимум сцепления. Но есть и текстильные "чехлы" для колес, которые удобнее и легче.

Цена и долговечность

Цепи — это долгосрочная инвестиция. Они стоят дороже, чем кажется, но при правильном использовании прослужат не один сезон.

Цепи противоскольжения — незаменимый помощник для тех, кто хочет безопасно добраться до места назначения в зимних условиях. Однако важно помнить, что их эффективность зависит от правильной эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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