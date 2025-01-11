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Как справиться с льдом под колёсами: хитрый способ от опытных водителей

1:54
Авто

Скользкий склон — кошмар для большинства водителей зимой. Малейшее неверное движение на льду может привести к заносу, повреждению автомобиля или даже аварии. Как правильно двигаться по обледеневшему склону, чтобы сохранить машину в целости и безопасности?

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Подготовьте автомобиль к зиме

Перед началом движения убедитесь, что машина готова к зимним испытаниям:

  • Шины. Используйте только зимнюю резину. Шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление на льду.
  • Тормоза. Проверьте состояние тормозной системы. На льду исправные тормоза — ваш лучший помощник.
  • Масса автомобиля. Если у вас заднеприводная машина, положите в багажник тяжёлые предметы. Это улучшит сцепление колёс с дорогой.

Как безопасно двигаться вниз

Чтобы избежать заноса на обледеневшем склоне, важно соблюдать простые правила:

  1. Снижайте скорость заранее. Не ждите, пока машина окажется на склоне. Переключитесь на низкую передачу и сбросьте скорость до минимума.
  2. Не нажимайте на тормоз резко. Используйте торможение двигателем. Это предотвратит блокировку колёс.
  3. Держите руль прямо. Попытки повернуть руль на льду могут спровоцировать занос.

Что делать при заносе

Если автомобиль начал скользить, главное — не паниковать. Направьте руль в сторону заноса и плавно нажмите на газ, чтобы выровнять машину. Резкие движения могут только усугубить ситуацию.

"Движение по скользкому склону требует от водителя максимальной концентрации и понимания физики автомобиля", — отмечают опытные водители.

Помните, что соблюдение этих советов не только убережёт вашу машину от повреждений, но и защитит вас и окружающих на дороге.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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