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Автомобили в России подорожали: почему цены в 2025 году снова растут

1:39
Авто

С начала 2025 года российские автопроизводители объявили о значительном увеличении стоимости своих моделей.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

УАЗ и другие производители

УАЗ поднял цены на 70-80 тысяч рублей:

  • Базовая версия "Патриота" теперь стоит 1,78 млн рублей.
  • Топовые комплектации превысили отметку в 2 млн рублей.
  • Ожидается выпуск новых, более дорогих модификаций.

Haval скорректировал цены:

  • Jolion и M6 подорожали на 100 тысяч рублей.
  • Модели F7 и H9 стали дороже на 150-200 тысяч рублей.

Tank увеличил стоимость своих внедорожников:

  • Tank 300 прибавил 200 тысяч рублей.
  • Tank 700 подорожал на 500 тысяч рублей.

Причины роста цен

  1. Повышение утилизационного сбора с 1 января 2025 года.
  2. Ослабление курса рубля, что увеличивает затраты на производство и импорт.
  3. Увеличение ключевой ставки Центробанка РФ, что влияет на доступность автокредитов.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году автомобили могут подорожать в среднем на 10-15%.

Что делать покупателям

В условиях роста цен рекомендуется:

  • Планировать покупку заранее, чтобы избежать дополнительных расходов.
  • Учитывать текущие предложения и скидки на модели 2024 года.
  • Рассматривать варианты лизинга или кредита на выгодных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

УАЗ — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.

Tank — автомобильная марка китайской компании «Great Wall Motors».

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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