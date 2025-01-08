Автомобили в России подорожали: почему цены в 2025 году снова растут

С начала 2025 года российские автопроизводители объявили о значительном увеличении стоимости своих моделей.
УАЗ поднял цены на 70-80 тысяч рублей:
Haval скорректировал цены:
Tank увеличил стоимость своих внедорожников:
Эксперты прогнозируют, что в 2025 году автомобили могут подорожать в среднем на 10-15%.
В условиях роста цен рекомендуется:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
УАЗ — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.
Tank — автомобильная марка китайской компании «Great Wall Motors».
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.