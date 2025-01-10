Зима не страшна: как завести машину с пол-оборота

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Завести автомобиль в мороз — настоящая проблема для многих водителей. Особенно если машина уже не новая, а температура за окном ниже -20°C. Но есть несколько простых секретов, которые помогут избежать разочарований и долгих попыток оживить двигатель.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Почему машина не заводится в холод

При низких температурах масло густеет, батарея теряет заряд, а свечи зажигания могут не справляться с запуском. Кроме того, стартеру становится сложнее проворачивать двигатель. Все эти факторы усложняют запуск машины, особенно если её техническое состояние оставляет желать лучшего.

Как подготовить автомобиль к морозам

Аккумулятор. Проверьте уровень заряда перед холодами. Если батарея старая, лучше заранее заменить её на новую.

Свечи зажигания. Замените их, если они изношены. Хорошие свечи значительно облегчают запуск.

Масло. Используйте зимнее масло с низкой вязкостью. Оно легче циркулирует в холодных условиях.

Топливо. Добавьте антигель в бак, чтобы избежать образования парафина в дизеле.

Экспресс-методы запуска

Если автомобиль всё же не заводится, можно попробовать несколько трюков:

Включите дальний свет на 10-15 секунд перед запуском. Это прогреет аккумулятор.

Выжмите педаль сцепления, чтобы стартеру было проще провернуть двигатель.

Если машина всё равно "молчит", подключите её к зарядному устройству или воспользуйтесь пусковым кабелем.

И не забывайте, что главное — регулярное обслуживание автомобиля. "Если вы поддерживаете машину в хорошем состоянии, запуск даже в сильный мороз не станет для вас испытанием", — отмечают специалисты.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

