Зима не страшна: как завести машину с пол-оборота

Завести автомобиль в мороз — настоящая проблема для многих водителей. Особенно если машина уже не новая, а температура за окном ниже -20°C. Но есть несколько простых секретов, которые помогут избежать разочарований и долгих попыток оживить двигатель.
При низких температурах масло густеет, батарея теряет заряд, а свечи зажигания могут не справляться с запуском. Кроме того, стартеру становится сложнее проворачивать двигатель. Все эти факторы усложняют запуск машины, особенно если её техническое состояние оставляет желать лучшего.
Если автомобиль всё же не заводится, можно попробовать несколько трюков:
И не забывайте, что главное — регулярное обслуживание автомобиля. "Если вы поддерживаете машину в хорошем состоянии, запуск даже в сильный мороз не станет для вас испытанием", — отмечают специалисты.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.