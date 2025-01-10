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Зима не страшна: как завести машину с пол-оборота

1:53
Авто

Завести автомобиль в мороз — настоящая проблема для многих водителей. Особенно если машина уже не новая, а температура за окном ниже -20°C. Но есть несколько простых секретов, которые помогут избежать разочарований и долгих попыток оживить двигатель.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Почему машина не заводится в холод

При низких температурах масло густеет, батарея теряет заряд, а свечи зажигания могут не справляться с запуском. Кроме того, стартеру становится сложнее проворачивать двигатель. Все эти факторы усложняют запуск машины, особенно если её техническое состояние оставляет желать лучшего.

Как подготовить автомобиль к морозам

  • Аккумулятор. Проверьте уровень заряда перед холодами. Если батарея старая, лучше заранее заменить её на новую.
  • Свечи зажигания. Замените их, если они изношены. Хорошие свечи значительно облегчают запуск.
  • Масло. Используйте зимнее масло с низкой вязкостью. Оно легче циркулирует в холодных условиях.
  • Топливо. Добавьте антигель в бак, чтобы избежать образования парафина в дизеле.

Экспресс-методы запуска

Если автомобиль всё же не заводится, можно попробовать несколько трюков:

  • Включите дальний свет на 10-15 секунд перед запуском. Это прогреет аккумулятор.
  • Выжмите педаль сцепления, чтобы стартеру было проще провернуть двигатель.
  • Если машина всё равно "молчит", подключите её к зарядному устройству или воспользуйтесь пусковым кабелем.

И не забывайте, что главное — регулярное обслуживание автомобиля. "Если вы поддерживаете машину в хорошем состоянии, запуск даже в сильный мороз не станет для вас испытанием", — отмечают специалисты.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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