Volkswagen Tayron 2025: идеальный баланс между комфортом и технологиями

Volkswagen Tayron 2025 года занимает позицию между Tiguan и Touareg, сочетая оптимальные размеры, премиальные характеристики и функциональность. Новый внедорожник разработан с акцентом на комфорт и удобство для семейных пользователей.
Обновлённый Tayron стал длиннее, что позволило добавить третий ряд сидений.
Линейка двигателей включает гибридные версии мощностью до 272 л. с., которые сочетают высокую производительность с экономичным расходом топлива.
Tayron 2025 года впечатляет своим технологическим оснащением:
Volkswagen Tayron 2025 — это просторный, технологичный и универсальный внедорожник, идеально подходящий для семейных поездок и повседневной жизни.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
Комфорт — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.