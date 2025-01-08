Ошибки водителей на неровностях: как избежать дорогостоящего ремонта

Искусственные неровности, или "лежачие полицейские", устанавливаются на сложных участках дорог для снижения скорости. Однако некоторые водители допускают ошибки при их преодолении, что может привести к дорогостоящему ремонту и даже авариям.
Некоторые водители считают, что если проехать неровность быстро, это сэкономит время и нервы. На самом деле это наносит серьёзный ущерб подвеске автомобиля. Ремонт может обойтись дорого.
Попытка "обхитрить" неровность, заезжая одним колесом, опасна. Это увеличивает риск ДТП и может повредить автомобильные диски.
Невнимательность за рулём часто приводит к тому, что водитель резко тормозит перед неровностью. Это создаёт нагрузку на подвеску и снижает устойчивость автомобиля.
Следите за знаками и дорожной разметкой, чтобы успеть плавно снизить скорость.
Идеальная скорость для проезда через неровность — не более 15 км/ч.
Резкое торможение или набор скорости сразу после неровности создают лишнюю нагрузку на автомобиль.
Заезжайте на неровность всеми колёсами, чтобы сохранить баланс и избежать повреждений.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить подвеску автомобиля в хорошем состоянии и предотвратит аварии на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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