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Ошибки водителей на неровностях: как избежать дорогостоящего ремонта

Авто

Искусственные неровности, или "лежачие полицейские", устанавливаются на сложных участках дорог для снижения скорости. Однако некоторые водители допускают ошибки при их преодолении, что может привести к дорогостоящему ремонту и даже авариям.

лежачий полицейский
Фото: Wikipedia by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лежачий полицейский

Частые ошибки

Попытка проехать на большой скорости

Некоторые водители считают, что если проехать неровность быстро, это сэкономит время и нервы. На самом деле это наносит серьёзный ущерб подвеске автомобиля. Ремонт может обойтись дорого.

Проезд одним колесом

Попытка "обхитрить" неровность, заезжая одним колесом, опасна. Это увеличивает риск ДТП и может повредить автомобильные диски.

Позднее торможение

Невнимательность за рулём часто приводит к тому, что водитель резко тормозит перед неровностью. Это создаёт нагрузку на подвеску и снижает устойчивость автомобиля.

Как правильно проезжать искусственные неровности

Заранее замечайте неровности

Следите за знаками и дорожной разметкой, чтобы успеть плавно снизить скорость.

Снижайте скорость плавно

Идеальная скорость для проезда через неровность — не более 15 км/ч.

Избегайте резких движений

Резкое торможение или набор скорости сразу после неровности создают лишнюю нагрузку на автомобиль.

Распределяйте нагрузку равномерно

Заезжайте на неровность всеми колёсами, чтобы сохранить баланс и избежать повреждений.

Итог

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить подвеску автомобиля в хорошем состоянии и предотвратит аварии на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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