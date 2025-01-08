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Пять водительских привычек, которые изнашивают авто

1:46
Авто

Даже опытные водители могут допускать привычки, которые негативно сказываются на состоянии автомобиля. Вот пять распространённых ошибок, которые стоит избегать, чтобы продлить срок службы машины.

Suzuki Dzire
Фото: Suzuki Dzire 1.2 GLX by RL GNZLZ from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.2/
Suzuki Dzire
  1. Удержание сцепления в разомкнутом состоянии
    Если держать сцепление нажатым более трёх секунд, возрастает нагрузка на выжимную вилку, а выжимной подшипник продолжает вращаться вместо того, чтобы находиться в состоянии покоя. Это ускоряет износ деталей.
  2. Резкий старт со светофора
    Попытки обогнать соседей при старте негативно влияют на сцепление, особенно в автомобилях с механической коробкой передач.
    • В автомобилях с "автоматом" при резких стартах быстро расходуется трансмиссионная жидкость, что тоже снижает ресурс трансмиссии.
  3. Длительный прогрев двигателя
    Зимой многие водители прогревают двигатель дольше пяти минут, что приводит к излишнему расходу топлива и повышенной нагрузке на систему смазки. Достаточно нескольких минут, чтобы избежать излишнего износа.
  4. Выкручивание руля до упора
    Если удерживать руль в крайнем положении, возрастает нагрузка на гидроусилитель руля, что может привести к его поломке. Избегайте сильного выкручивания руля до упора.
  5. Езда на остатках топлива
    Низкий уровень бензина или солярки увеличивает нагрузку на бензонасос, что может привести к его перегреву и выходу из строя. Заправляйте автомобиль вовремя, чтобы избежать лишних затрат на ремонт.

Как избежать этих ошибок

Регулярное техническое обслуживание и бережная эксплуатация помогут продлить срок службы автомобиля и избежать дорогостоящих ремонтов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Suzuki Motor Corporation — японская машиностроительная компания. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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