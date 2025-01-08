Пять водительских привычек, которые изнашивают авто

Даже опытные водители могут допускать привычки, которые негативно сказываются на состоянии автомобиля. Вот пять распространённых ошибок, которые стоит избегать, чтобы продлить срок службы машины.
Фото: Suzuki Dzire 1.2 GLX by RL GNZLZ from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.2/
Suzuki Dzire
Удержание сцепления в разомкнутом состоянии Если держать сцепление нажатым более трёх секунд, возрастает нагрузка на выжимную вилку, а выжимной подшипник продолжает вращаться вместо того, чтобы находиться в состоянии покоя. Это ускоряет износ деталей.
Резкий старт со светофора Попытки обогнать соседей при старте негативно влияют на сцепление, особенно в автомобилях с механической коробкой передач.
В автомобилях с "автоматом" при резких стартах быстро расходуется трансмиссионная жидкость, что тоже снижает ресурс трансмиссии.
Длительный прогрев двигателя Зимой многие водители прогревают двигатель дольше пяти минут, что приводит к излишнему расходу топлива и повышенной нагрузке на систему смазки. Достаточно нескольких минут, чтобы избежать излишнего износа.
Выкручивание руля до упора Если удерживать руль в крайнем положении, возрастает нагрузка на гидроусилитель руля, что может привести к его поломке. Избегайте сильного выкручивания руля до упора.
Езда на остатках топлива Низкий уровень бензина или солярки увеличивает нагрузку на бензонасос, что может привести к его перегреву и выходу из строя. Заправляйте автомобиль вовремя, чтобы избежать лишних затрат на ремонт.
Как избежать этих ошибок
Регулярное техническое обслуживание и бережная эксплуатация помогут продлить срок службы автомобиля и избежать дорогостоящих ремонтов.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Suzuki Motor Corporation — японская машиностроительная компания.