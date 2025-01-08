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Почему белый и чёрный цвет для авто не всегда лучший выбор

1:33
Авто

Цвет автомобиля — это не просто эстетика. Он влияет на внешний вид, степень загрязнения и даже безопасность на дороге. Хотя многие покупатели предпочитают классические цвета, такие как белый, чёрный или серебристый, яркие оттенки — красный, зелёный, жёлтый и оранжевый — имеют свои существенные преимущества.

Mercedez e-class в Женевском автосалоне
Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Mercedez e-class в Женевском автосалоне

Выделяется на дороге

Яркий автомобиль хорошо заметен издалека в любое время года.

  • Это снижает риск аварий, так как другие участники движения легче замечают такую машину.
  • В отличие от белых автомобилей, которые зимой сливаются с фоном, или тёмных машин, менее заметных ночью, яркие цвета повышают видимость.

Грязь менее заметна

  • Белые машины сразу демонстрируют грязь и тёмные пятна.
  • На тёмных автомобилях отчётливо видна пыль.
  • Яркие цвета, такие как оранжевый или жёлтый, скрывают загрязнения, позволяя машине дольше выглядеть опрятно.

Царапины и сколы остаются незаметными

  • Лакокрасочные дефекты, такие как царапины, на ярких автомобилях заметны значительно меньше.
  • Белые и чёрные машины, напротив, сразу выдают повреждения, что может портить общий вид.

Итог

Выбор яркого автомобиля — это не только стильное решение, но и практичный выбор. Такая машина лучше сохраняет внешний вид, дольше выглядит чистой и делает дорогу безопаснее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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