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Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться

1:52
Авто

Когда речь заходит о надежности двигателя, состояние ремня ГРМ имеет первостепенное значение. Важно уметь вовремя заметить признаки, указывающие на необходимость его замены, чтобы избежать серьезных поломок и затрат на ремонт.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Обратите внимание на несколько основных признаков, которые могут сигнализировать о том, что пора менять ремень ГРМ. Первое, на что стоит обратить внимание, — это посторонние звуки. Если вы начали слышать треск или свист во время работы двигателя, это может быть сигналом, что ремень изношен или поврежден.

Второй признак — изменения в работе двигателя. Если двигатель стал работать неравномерно или часто глохнет, возможно, проблема кроется именно в ремне ГРМ. Третий сигнал — появление утечек масла. Если вы заметили, что под автомобилем образуются пятна, это также может указывать на повреждение компонента.

Четвертым признаком является изменение оборотов двигателя. Если они начали колебаться, это может свидетельствовать о том, что ремень не справляется с нагрузкой. Пятый сигнал — проблемы с запуском. Если двигатель запускается не сразу или требуется несколько попыток, это может быть еще одним тревожным знаком.

Шестой признак — потускнение и трещины на ремне. Если вы можете визуально осмотреть ремень и заметили, что он выглядит не так, как прежде, это может быть серьезной причиной для замены. Наконец, седьмой признак — это история замен. Если вы не знаете, когда ремень был заменен в последний раз, лучше его поменять заранее, чтобы избежать неприятностей.

Заботьтесь о своем автомобиле и следите за его состоянием. Профилактика — это ключ к долгой и беспечной эксплуатации.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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