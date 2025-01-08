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Секрет сияющей эмблемы: простой способ очистки

1:07
Авто

Эмблема на капоте или радиаторной решётке автомобиля — это не только логотип производителя, но и предмет гордости для многих автовладельцев. Однако со временем значок теряет свой блеск, покрывается грязью и мутнеет. К счастью, для восстановления его чистоты не нужно тратить деньги на дорогие средства.

Mercedes
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes

Простое решение

Чтобы эмблема снова засияла, вам понадобится всего два предмета, которые наверняка есть у вас дома:

  • Обычная зубная паста
  • Старая зубная щётка

Пошаговая инструкция

  1. Нанесите небольшое количество зубной пасты на щётку.
  2. Аккуратно почистите эмблему круговыми движениями, не прикладывая слишком много усилий.
  3. Протрите эмблему влажной тканью, чтобы удалить остатки пасты.
  4. В завершение протрите насухо, чтобы подчеркнуть блеск.

Результат

После такой простой процедуры эмблема станет чистой, блестящей и снова будет привлекать внимание. Это простой и бюджетный способ поддерживать внешний вид вашего автомобиля в отличном состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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