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Как правильно проезжать глубокие лужи, не рискуя машиной

1:36
Авто

Зимой, когда на дорогах образуются глубокие лужи, водителям важно знать, как проехать их, не повредив автомобиль. Эти, на первый взгляд, незначительные препятствия могут скрывать серьезные опасности, такие как скрытые ямы или ледяные образования. Поэтому стоит следовать нескольким простым, но важным рекомендациям.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

Во-первых, лучше всего подходить к луже с осторожностью. Оцените ее глубину и ширину, а также наличие других автомобилей, чтобы понять, безопасно ли будет проезжать. Если лужа слишком большая, возможно, стоит поискать объезд. Если у вас нет возможности избежать лужи, постарайтесь выбрать более узкий и менее глубокий участок.

Во-вторых, замедлите скорость перед заездом в лужу. Это не только уменьшит риск повреждения колес и подвески, но и снизит вероятность водяного удара. Увеличение скорости при въезде может привести к тому, что вода попадет в двигатель или электронику, что грозит серьезными проблемами. Помните: чем выше скорость, тем больше вероятность, что вода забрызгает важные компоненты.

Также, после проезда через лужу важно проверить тормоза. Вода может вызвать временное снижение их эффективности, так что убедитесь, что тормоза работают исправно, прежде чем продолжать движение. Если возможно, прокачайте тормоза, чтобы убрать лишнюю влагу.

Следуя этим советам, вы сможете безопасно преодолеть лужи и минимизировать риск повреждения автомобиля.

Уточнения

Лу́жа — плоское скопление жидкости (обычно воды).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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