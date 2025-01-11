Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прямое авиасообщение сближает Оман и Россию
Финансовая блокада — США ограничивают операции с Газпромнефтью и Сургутнефтегазом
Как правильно проезжать глубокие лужи, не рискуя машиной
В ходе геофизического исследования обнаружены аномалии в нижней мантии Земли
Пошаговое руководство по восстановлению волос после стресса
Согревающая солянка: помимо копчёностей и овощей добавляем чуть-чуть секретного ингредиента для насыщенности
Ксения Бородина рассказала, как прошёл её отдых на Бали с Сердюковым
Как достичь фигуры мечты с помощью мяча или подушки
Шанс на дом мечты: в этих местах Италии квадратный метр жилья стоит всего 344 евро

Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: капремонт и его частота

1:44
Авто

Капитальный ремонт двигателя — серьезное мероприятие, к которому стоит подходить с осознанием всех тонкостей. Многие владельцы автомобилей слышали различные мифы о том, как часто нужно делать капремонт, и это приводит к заблуждениям. Например, некоторые считают, что старый двигатель можно восстановить лишь один раз, в то время как другие уверены, что возможность капремонта зависит исключительно от его состояния.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

На самом деле, не существует жесткого правила относительно частоты капитального ремонта. Важно понимать, что двигатели могут быть восстановлены несколько раз, но при этом нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, качество проведенного ремонта имеет решающее значение. Хорошо выполненный капремонт способен продлить жизнь двигателя на многие тысячи километров.

Во-вторых, важную роль играют условия эксплуатации автомобиля. Двигатели, которые работают в сложных условиях — например, в городских пробках или при высоких нагрузках, требуют большего внимания и, возможно, более частого ремонта. Если же авто используется бережно и в комфортных условиях, его двигатель может прослужить значительно дольше.

Третий аспект — это регулярное техническое обслуживание. Профилактика всегда эффективнее, чем лечение. Регулярная замена масла, фильтров и других расходников поможет избежать серьезных поломок и, как следствие, необходимости в капремонте.

Капитальный ремонт может быть выполнен несколько раз, если соблюдаются эти условия. Главное — следить за состоянием двигателя и не игнорировать признаки его неисправности.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой
Шоу-бизнес
Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой Аудио 
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами
Недвижимость
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Прямое авиасообщение сближает Оман и Россию
Финансовая блокада — США ограничивают операции с Газпромнефтью и Сургутнефтегазом
Как правильно проезжать глубокие лужи, не рискуя машиной
В ходе геофизического исследования обнаружены аномалии в нижней мантии Земли
Пошаговое руководство по восстановлению волос после стресса
Согревающая солянка: помимо копчёностей и овощей добавляем чуть-чуть секретного ингредиента для насыщенности
Ксения Бородина рассказала, как прошёл её отдых на Бали с Сердюковым
Как достичь фигуры мечты с помощью мяча или подушки
Шанс на дом мечты: в этих местах Италии квадратный метр жилья стоит всего 344 евро
Как клетки рака попали в рану хирурга: необычная медицинская история
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.