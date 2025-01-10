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Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло

1:38
Авто

Узнать, какое масло залито в ваш автомобиль, — это важная задача для каждого водителя. Подделка моторного масла может стать причиной серьезных проблем с двигателем. Как же выяснить, действительно ли вы получили качественный продукт, а не подделку?

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Первый шаг — внимательно изучите упаковку. Оригинальное масло всегда имеет четкую и понятную маркировку. Проверяйте наличие защитных элементов на упаковке: они обычно включают голограммы и уникальные номера, которые можно проверить на сайте производителя.

Следующий момент — обратите внимание на запах и цвет масла. Подделки часто имеют резкий, неприятный запах и могут отличаться по цвету от оригинала. Качественное масло должно иметь однородную текстуру и прозрачный цвет.

Важно также проверять рекомендации производителей. Если у вас есть возможность, обратитесь в официальный сервисный центр, где можно проверить качество масла на специальном оборудовании. Некоторые компании предлагают услуги по лабораторному анализу масла, что поможет подтвердить его подлинность.

Наконец, не забывайте о том, что цена может быть индикатором качества. Если масло предлагается по значительно низкой цене, это может быть сигналом о его подделке. Сравнивайте цены и выбирайте проверенные точки продажи.

Если у вас есть подозрения по поводу качества масла, лучше не рисковать. Заботьтесь о своем автомобиле и его моторе, выбирая только оригинальные продукты.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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