Peugeot Partner вернут на конвейер в Калуге

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На заводе "Автомобильные технологии" в Калуге может начаться производство Peugeot Partner (B9).

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

Такой вывод сделала "Российская газета" после публикации в телеграм-канале правительства России видео экскурсии, проведенной для 17-летнего Максима Стрельцова из Боровска. Подросток загадал желание увидеть процесс сборки автомобилей, став участником акции "Елка желаний", и его мечту исполнил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Главными героями экскурсии стали Citroen C5 Aircross, которые сейчас собираются на этом заводе. Максим Стрельцов внес свой вклад в сборку, прикрутив колесо к одной из машин на конвейере. Ему продемонстрировали все этапы сборки и позволили посидеть в кабине одного из Citroen C5 Aircross. Затем один из сотрудников завода прокатил его на этом автомобиле по Калуге.

Однако в кадре ненадолго появился и Peugeot Partner, который также находится в процессе сборки. Этот грузопассажирский легковой автомобиль уже выпускался в Калуге на заводе "ПСМА Рус".

Уточнения

Peugeot — французский производитель автомобилей, с 1976 года входил в группу PSA Peugeot Citroën, а с 2021 года принадлежит корпорации Stellantis.



