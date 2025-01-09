Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кризис в Молдавии — Майа Санду посетила пострадавшие районы
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Возвращаемся на роботу с радостью: как избежать стресса после длинных выходных?
Можно ли по внешнему виду отличить хорошую готовую еду от плохой?
Как выявить неисправности генератора без профессионалов
Чем длиннее отдых, тем лучше результат: научный подход к тренировкам
Просто добавьте в бульон это: простой способ улучшить вкус магазинных пельменей
Тортом в лицо запустили экс-министру финансов ФРГ
Почему важно использовать крем для рук каждый день?

Этот простой тест определит качество незамерзайки

1:58
Авто

Выбор незамерзающей жидкости для автомобиля кажется простым, но мелкие ошибки могут обернуться проблемами на дороге. Чем руководствоваться, чтобы купить действительно качественный продукт?

Автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобиль

"Потрясти и понюхать": что это значит

На первый взгляд советы звучат странно, но именно они помогут избежать покупки подделки. Незамерзайка с резким неприятным запахом может содержать опасный метанол, использование которого в бытовых жидкостях запрещено. Чтобы проверить состав, достаточно слегка открыть крышку и почувствовать аромат.

"Если жидкость пахнет слишком резко и напоминает запах ацетона, лучше отказаться от покупки", — отмечают специалисты.

Проверяем на морозостойкость

Чтобы убедиться, что незамерзайка действительно выдерживает заявленные температуры, внимательно читайте этикетку. Убедитесь, что на упаковке указан не только температурный диапазон, но и состав. Качественные жидкости содержат этиленгликоль или изопропанол — это безопасные компоненты, которые эффективно предотвращают замерзание.

Кроме того, простой тест дома поможет подтвердить свойства жидкости. Налейте небольшое количество в пластиковую ёмкость и поставьте её в морозильник с температурой -20 °C. Если жидкость замерзает или становится слишком густой, она не соответствует заявленным характеристикам.

Стоимость — не всегда показатель качества

Дешёвая незамерзайка часто оказывается поддельной или разведённой водой. Однако и высокая цена не гарантирует идеального состава. Ориентируйтесь на надёжных производителей, а не на заманчивую рекламу.

Качественная незамерзайка — это не только удобство, но и безопасность на дороге. Чистое стекло и отсутствие запахов в салоне позволяют сосредоточиться на вождении, не отвлекаясь на неприятные моменты.

Уточнения

Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Садоводство, цветоводство
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года Аудио 
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Экономика и бизнес
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году
США признали неспособность помочь Украине поставками оружия
Этот простой тест определит качество незамерзайки
Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение
Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам
Основные правила японского образа жизни для поддержания идеальной формы
Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 
Успех России в конфликте с Украиной может обойтись США в $808 млрд к 2029 году
Как подготовиться к идеальному походу с палатками
Астрономы раскрыли тайну мощного радиовсплеска из глубин Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.