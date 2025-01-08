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Иностранные автомобильные издания высоко оценили Lada Niva Sport

1:14
Авто

В конце 2024 года автопроизводитель АвтоВАЗ представил совершенно новую версию классического внедорожника "Лада Нива", получившую название "Спорт".

Lada Niva Sport
Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain
Lada Niva Sport

После обзоров в США и Франции автомобиль получил положительные отзывы и в испанских изданиях. Информационный портал "es.motor1" охарактеризовал статью о "Лада Нива Спорт" фразой:

"Легенда бездорожья стала мощнее, чем когда-либо (и осталась доступной)". Испанские журналисты особенно отметили новую силовую установку модели. 

В статье говорится о 16-клапанном двигателе мощностью 122 л.с. с максимальным крутящим моментом 151 Нм при 5000 об/мин, что придаёт внедорожнику динамичность, характерную для этого класса автомобилей. Также были упомянуты усовершенствованная подвеска и тормоза. На данный момент цена новой версии Niva остается неизвестной. 

Тем не менее, западные журналисты считают, что спортивная "Нива" по-прежнему будет доступным внедорожником, но станет значительно более интересной с точки зрения динамики и маневренности.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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