Как разморозить бачок омывателя: простой трюк для зимы

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Суровые зимние морозы могут создать немало проблем автомобилистам, и одна из них — замёрзшая незамерзайка в бачке омывателя. Что делать, если жидкость превратилась в лёд, а стекло остаётся грязным? Мы расскажем, как быстро решить проблему, не повредив автомобиль.

Фото: Wikipedia by Hamedog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ незамерзайка

Почему незамерзайка замерзает

Основная причина — использование жидкости с недостаточно низкой температурой замерзания. Некоторые дешёвые составы теряют свои свойства уже при -10°C. Кроме того, даже качественная жидкость может стать льдом, если её разбавили водой.

Один проверенный способ разморозить незамерзайку

Чтобы вернуть бачок омывателя в рабочее состояние, выполните простое действие:

Залейте горячую воду вокруг бачка омывателя. Это поможет растопить лёд снаружи и ускорить процесс.

Добавьте в бачок незамерзающую жидкость с температурой замерзания не выше -30°C. Она снизит общий уровень замерзания и постепенно растворит лёд.

Если бачок полностью замёрз, а доступа к горячей воде нет, переместите машину в тёплое помещение, например, на отапливаемую парковку.

Что делать, чтобы незамерзайка не замерзала снова

Используйте только качественные составы, которые выдерживают экстремально низкие температуры.

Никогда не разбавляйте незамерзайку водой, даже если кажется, что это экономно.

Периодически проверяйте уровень жидкости и доливайте свежую, если необходимо.

Решение проблемы с замёрзшей незамерзайкой — это не только восстановление работы омывателя, но и гарантия вашей безопасности на дороге. Чистое стекло позволяет лучше видеть дорогу и своевременно реагировать на её изменения.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

