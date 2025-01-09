Эта ошибка на зимней дороге может стоить жизни

Зимние дороги — настоящее испытание для водителей. Опасность скользкой поверхности усиливается из-за неверной оценки безопасной скорости. Большинство водителей ошибочно считают, что достаточно просто снизить скорость, но реальная ситуация намного сложнее.
Зимой сцепление шин с дорогой значительно ухудшается из-за льда и снега. Даже если ваша машина оснащена зимними шинами, их эффективность резко снижается на скорости свыше 60 км/ч. Важно учитывать, что реакция на экстренное торможение в таких условиях запаздывает, а тормозной путь удлиняется в несколько раз.
"Скорость, безопасная для одной дороги, может быть смертельно опасной на другой. Всё зависит от состояния покрытия и видимости", — отмечают опытные водители.
Безопасная скорость зимой — это не только соблюдение ограничений, но и умение адаптироваться к изменяющимся условиям. Правильный выбор скорости может спасти жизнь вам и другим участникам движения.
Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
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