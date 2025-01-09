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Эта ошибка на зимней дороге может стоить жизни

2:01
Авто

Зимние дороги — настоящее испытание для водителей. Опасность скользкой поверхности усиливается из-за неверной оценки безопасной скорости. Большинство водителей ошибочно считают, что достаточно просто снизить скорость, но реальная ситуация намного сложнее.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Почему зимой важно правильно выбирать скорость

Зимой сцепление шин с дорогой значительно ухудшается из-за льда и снега. Даже если ваша машина оснащена зимними шинами, их эффективность резко снижается на скорости свыше 60 км/ч. Важно учитывать, что реакция на экстренное торможение в таких условиях запаздывает, а тормозной путь удлиняется в несколько раз.

Какие факторы влияют на выбор безопасной скорости

  • Состояние дороги. Лёд, мокрый снег или грязь требуют разного подхода. На заснеженных участках оптимальная скорость — не выше 40-50 км/ч.
  • Трафик. При высокой плотности движения скорость следует дополнительно снижать, чтобы иметь больше времени на реакцию.
  • Погодные условия. При сильном снегопаде или тумане лучше придерживаться минимально возможной скорости.

Советы для безопасного вождения зимой

  • Соблюдайте дистанцию. Увеличивайте её минимум вдвое по сравнению с летними условиями.
  • Плавно управляйте педалями. Избегайте резкого торможения или ускорения.
  • Используйте торможение двигателем. Это поможет сохранить контроль над автомобилем.

"Скорость, безопасная для одной дороги, может быть смертельно опасной на другой. Всё зависит от состояния покрытия и видимости", — отмечают опытные водители.

Безопасная скорость зимой — это не только соблюдение ограничений, но и умение адаптироваться к изменяющимся условиям. Правильный выбор скорости может спасти жизнь вам и другим участникам движения.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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