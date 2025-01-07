NHTSA начинает расследование в отношении 2,6 млн автомобилей Tesla

Национальное управление безопасностью дорожного движения в США объявило о начале расследования в отношении 2,6 млн автомобилей Tesla в связи с сообщениями о ДТП, связанных с функцией дистанционного управления автомобилем.
Новое расследование стартовало после четырех зарегистрированных столкновений, в том числе одной аварии со смертельным исходом в 2023 году, передает Reuters.
NHTSA также сообщило о предварительной оценке функции Tesla Actually Smart Summon из-за сообщений о четырех авариях с участием автомобилей компании.
По информации NHTSA, автомобили не смогли распознать столбы и припаркованные транспортные средства при использовании режима Actually Smart Summon.
Агентство отметило, что у удаленных водителей было недостаточно времени для реакции, чтобы избежать столкновения, что могло быть вызвано отсутствием прямой видимости или отпусканием кнопки приложения на телефоне, останавливающей движение автомобиля.
Приложение — прикладная компьютерная программа.
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