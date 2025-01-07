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NHTSA начинает расследование в отношении 2,6 млн автомобилей Tesla

1:04
Авто

Национальное управление безопасностью дорожного движения в США объявило о начале расследования в отношении 2,6 млн автомобилей Tesla в связи с сообщениями о ДТП, связанных с функцией дистанционного управления автомобилем. 

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Tesla Model Y

Новое расследование стартовало после четырех зарегистрированных столкновений, в том числе одной аварии со смертельным исходом в 2023 году, передает Reuters.

NHTSA также сообщило о предварительной оценке функции Tesla Actually Smart Summon из-за сообщений о четырех авариях с участием автомобилей компании.

По информации NHTSA, автомобили не смогли распознать столбы и припаркованные транспортные средства при использовании режима Actually Smart Summon.

Агентство отметило, что у удаленных водителей было недостаточно времени для реакции, чтобы избежать столкновения, что могло быть вызвано отсутствием прямой видимости или отпусканием кнопки приложения на телефоне, останавливающей движение автомобиля.

Уточнения

Приложение — прикладная компьютерная программа.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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