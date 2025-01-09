Вот как за пару минут очистить запотевшие стёкла

Запотевшие стёкла – частая проблема, особенно в холодное время года. Они не только ухудшают обзор, но и создают дискомфорт водителю. Разбираемся, как быстро и эффективно справиться с этой задачей.
Основная причина – разница температур внутри и снаружи автомобиля, а также высокая влажность. Пар, который выдыхает человек, оседает на холодной поверхности стекла, превращаясь в конденсат.
Многие автолюбители отмечают, что использование кондиционера – самый эффективный способ. «Включаю кондиционер даже зимой, и проблема исчезает за минуту», – делится опытом один из них.
Запотевшие стёкла – не повод для паники. Достаточно знать пару простых хитростей, чтобы устранить проблему за считаные минуты и избежать неприятных последствий.
Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?